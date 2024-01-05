Çayı bu şekilde içmek kanseri tetikliyor! Doğru tüketmenin yolu...

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıkça rastlanan yemek borusu kanseri üzerine yapılan bir araştırma, sıcak çayın bu kansere yol açtığını ortaya koydu.

Uzmanlara göre sıcak çay tüketmenin tek nedeninin ise kıtlama yöntemi ile içilmesidir. Doğu Anadolu kentlerinde kıtlama şeker ile çay içme geleneğinin tarihi uzun yıllara dayanıyor. Çayın, parçalanmış sert dökme şekerin ağızda tutulmasıyla içildiği bu yöntem uzmanlara göre yemek borusu kanserine neden oluyor.



Muş Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doktor Emrah Varan, bölgede sıcak çay tüketmenin en başlıca nedeninin kıtlama içilen çayların olduğunu belirterek, "Doğu Anadolu Bölgesi'nin Ağrı, Kars, Ardahan, Muş ve Erzurum illerinde bizim kıtlama dediğimiz yani çay şekerini ağıza alıp sıcak çayı içme alışkanlığı var. Bu alışkanlık kronik iritasyon dediğimiz yemek borusunda tahrişe sebep olur ve bu tahriş zamanla kansere sebep olur. Dünyada uzak doğuda, Türkiye'de de Doğu Anadolu'nun doğusunda yemek borusu ve yemek borusu başında kanser ihtimali daha yüksektir. Yani durum böyle olunca da sıcak çayı tek seferde yüksek miktarda ağza alıp içmemek lazım. Hem ağız mukozasını yakar hem yemek borusu ve yemek borusu başını yaktığı için kansere sebep olur. Bu konudaki önerilerimiz şöyle; çay kıtlama olarak içilecekse çayın sıcak olmamasına dikkat edilip yine tek seferde çok miktarda içilmemeli. Sıcak bir çay, salep dahi olabilir bir kereden yüksek miktarda alırsanız ve bunu sürekli yaparsanız kronik iritasyon dediğimiz sürekli yaralanmalardan sonra kansere dönüşür. Bu konudaki önerimiz bir kere çayın çok sıcak olmaması lazım, ağza alındığında dili ya da ağız mukozasını yakmaması lazım, bir ikincisi yüksek miktarda almamız lazım. Çay hepimizin tükettiği, toplumumuzun milli içeriklerinden biridir" dedi.