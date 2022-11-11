Çelik gibi kemikler için günde 1 porsiyon! Kalsiyum depolarını fulluyor...

Kalsiyum, yoğurt, süt ve peynir gibi süt bazlı yiyeceklerin yanı sıra lahana ve brokoli gibi sebzelerde bulunan bir mineraldir. Diyet kalsiyumunun daha eşsiz kaynaklarından biri, konserve sardalya gibi kemiği yediğiniz balıklardır. Tipik bir beslenmedeki diğer önemli kalsiyum kaynaklarından biri, meyve suyu ve tahıl gibi ürünlerin yanı sıra soya sütü ve tofu gibi ürünlerde yaygın olarak bulunan takviye edilmiş kalsiyumdur (ki bu, kalsiyumun yiyeceğe eklendiği anlamına gelir). Bir ürün güçlendirilmişse, her zaman paketin önünde yazmaktadır.