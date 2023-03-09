Çelik gibi kemiklerin anahtarı o besin! Günde 1 porsiyon...

Kemikler genel sağlığımız için oldukça önemlidir. Ancak ilerleyen yaş ve çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle oluşabilen zayıflamalar kemiklerle ilgili birçok hastalığa da davetiye çıkarabilir. Bu durumun önüne geçmek amacıyla tüketebileceklerinizi ise Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr.Alperen Korucu anlattı.

Giriş Tarihi: 09.03.2023 16:41 PAYLAŞ ABONE OL

Genel vücut sağlığı için oldukça önemli olan kemik ve eklemler yaş ilerledikçe yıpranmaya başlar. İlerleyen yaş ile Osteoporoz yani kemik erimesi, eklem kireçlenmesi gibi... problemler sık görülmeye başlanır. Sağlıklı ve güçlü kemiklere sahip olmak için uyku düzenine,sağlıklı yaşamaya ve doğru besinler tüketmeye özen gösterilmelidir.

PEYNİR Kalsiyum kemik sağlığı için önemli bir mineraldir. Peynirde bulunan kalsiyum, kemik kütlesi kaybını engellemeye yardımcı olur. Protein deposu olan peynir, kemik sağlığının korunmasında oldukça etkili bir besindir.