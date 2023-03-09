Çelik gibi kemiklerin anahtarı o besin! Günde 1 porsiyon...

Genel vücut sağlığı için oldukça önemli olan kemik ve eklemler yaş ilerledikçe yıpranmaya başlar. İlerleyen yaş ile Osteoporoz yani kemik erimesi, eklem kireçlenmesi gibi... problemler sık görülmeye başlanır. Sağlıklı ve güçlü kemiklere sahip olmak için uyku düzenine,sağlıklı yaşamaya ve doğru besinler tüketmeye özen gösterilmelidir.
PEYNİR
Kalsiyum kemik sağlığı için önemli bir mineraldir. Peynirde bulunan kalsiyum, kemik kütlesi kaybını engellemeye yardımcı olur. Protein deposu olan peynir, kemik sağlığının korunmasında oldukça etkili bir besindir.
YUMURTA
İçeriğinde bulunan A vitamini ve D vitamini sayesinde kemik ve eklem sorunlarını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca amino asitlere sahip olan bu besin kas kazanımı sağlar.
ISPANAK
Kış aylarında sıkça tüketilen ıspanak,kemik gelişimine katkıda bulunan bir bir besindir. İçeriğinde bulunan K vitamini sayesinde menopozdan sonra kemik erimesi (osteoporoz) ihtimalini düşürmeye yardımcı olur.
YAĞLI TOHUMLAR
Susam, fıstık, fındık, badem, ceviz gibi.. besinler bitkisel kaynaklı yağlı tohumlardır. Magnezyum açısından oldukça zengin olan bu besinler kemik,kas ve eklem sağlığına faydalıdır.Kasların ve kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.
KURU KAYISI
Kuru kayısı, içeriğinde kemikleri güçlendiren,sinir fonksiyonunu koruyan ve kemik erimesiyle savaşan kalsiyum minerali barındırır.
BULGUR
Yaş ilerledikçe kemik mineral yoğunluğunda azalma meydana gelir. Bu nedenle kemik erimesine karşı ve sağlıklı kemikler için bolca demir, fosfor, manganez, magnezyum ve çinko zengini besinler tüketmek faydalı olacaktır. Bu besinlerden biri de bulgurdur. Bulgur içeriğinde yüksek oranda bu mineralleri bulundurur.