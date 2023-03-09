Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Çelik gibi kemiklerin anahtarı o besin! Günde 1 porsiyon...

Çelik gibi kemiklerin anahtarı o besin! Günde 1 porsiyon...

Kemikler genel sağlığımız için oldukça önemlidir. Ancak ilerleyen yaş ve çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle oluşabilen zayıflamalar kemiklerle ilgili birçok hastalığa da davetiye çıkarabilir. Bu durumun önüne geçmek amacıyla tüketebileceklerinizi ise Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr.Alperen Korucu anlattı.

Giriş Tarihi: 09.03.2023 16:41
ABONE OL
Çelik gibi kemiklerin anahtarı o besin! Günde 1 porsiyon...

Genel vücut sağlığı için oldukça önemli olan kemik ve eklemler yaş ilerledikçe yıpranmaya başlar. İlerleyen yaş ile Osteoporoz yani kemik erimesi, eklem kireçlenmesi gibi... problemler sık görülmeye başlanır. Sağlıklı ve güçlü kemiklere sahip olmak için uyku düzenine,sağlıklı yaşamaya ve doğru besinler tüketmeye özen gösterilmelidir.

PEYNİR

Kalsiyum kemik sağlığı için önemli bir mineraldir. Peynirde bulunan kalsiyum, kemik kütlesi kaybını engellemeye yardımcı olur. Protein deposu olan peynir, kemik sağlığının korunmasında oldukça etkili bir besindir.

YUMURTA

İçeriğinde bulunan A vitamini ve D vitamini sayesinde kemik ve eklem sorunlarını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca amino asitlere sahip olan bu besin kas kazanımı sağlar.

ISPANAK

Kış aylarında sıkça tüketilen ıspanak,kemik gelişimine katkıda bulunan bir bir besindir. İçeriğinde bulunan K vitamini sayesinde menopozdan sonra kemik erimesi (osteoporoz) ihtimalini düşürmeye yardımcı olur.

YAĞLI TOHUMLAR

Susam, fıstık, fındık, badem, ceviz gibi.. besinler bitkisel kaynaklı yağlı tohumlardır. Magnezyum açısından oldukça zengin olan bu besinler kemik,kas ve eklem sağlığına faydalıdır.Kasların ve kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

KURU KAYISI

Kuru kayısı, içeriğinde kemikleri güçlendiren,sinir fonksiyonunu koruyan ve kemik erimesiyle savaşan kalsiyum minerali barındırır.

BULGUR

Yaş ilerledikçe kemik mineral yoğunluğunda azalma meydana gelir. Bu nedenle kemik erimesine karşı ve sağlıklı kemikler için bolca demir, fosfor, manganez, magnezyum ve çinko zengini besinler tüketmek faydalı olacaktır. Bu besinlerden biri de bulgurdur. Bulgur içeriğinde yüksek oranda bu mineralleri bulundurur.

SON DAKİKA SON DAKİKA