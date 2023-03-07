Çenedeki ağrı o rahatsızlığın habercisi! Pek çok hastalık riskini de artırıyor...



"Çocukluk travmaları diş sıkmaya yol açabilir"

"Diş sıkma bir hastalık değil bir sonuçtur; altında yatan psikolojik ve fiziksel nedenlere bakmak gerekir" diyen Dr. Şengül, "Çene ve dişler ortopedik olarak düzgün kapanmıyorsa; iskelet, çene için doğru bir kapanış vermiyor veya ortopedik bozukluk varsa diş sıkma ortaya çıkabilir. Bu sebepler dışında psiko-sosyal faktörler de var. Çocukluk travmaları, aile baskısı, gelecek kaygısı, anksiyete, korkular; antidepresan diş sıkma miktarı ve sıklığını artırabilir" şeklinde konuştu.



"Diş sıkmak pek çok hastalık riskini artırıyor"

Diş sıkmanın başka hastalıklara yol açabileceğini vurgulayan Dr. Şengül, "Diş sıkmaya sadece dişleri sıkmak olarak bakmamak gerekir. Temelde başka bir rahatsızlık sebebiyle bir sonuç olarak önümüze gelebilir. Yakın da ya da uzak pek çok hastalıkla birlikte kişinin kendisinin bile fark etmediği diş sıkma problemi bir arada olabilir. Diş sıkmak, dişler üzerinde kırılmalar, çatlamalar, aşınmalar yapabileceği gibi; diş eti çevre dokularında, diş eti çekilmeleri yapabilir, ağzın içindeki yumuşak dokular üzerinde olumsuz etkileri vardır. Başta aşınma olarak görülür. Ağızda eğer bir dolgu, restorasyon, köprü varsa kırılma olabilir; dişin kendisi dahi kırılabilir. Çene eklemleri üzerinde, kasların aşırı gelişmesinden yüzde asimetrik gelişmeler yaşanabilir. Estetik olarak görüntü bozukluğu yaşanabilir. Gece kaslar çalışmaya devam ettiği için, yorgun uyanılmasına; derin uykuya geçilemediği gibi uyku bozukluğu gibi problemlere neden olabilir. Hayat kalitesi büyük ölçüde düşerken genel hayattaki performansı da düşürebilir. Diş sıkmaya sebep olan faktörler, zaman içerisinde postürün bozulmasına yol açan hastalıklara da neden olabilir" diye konuştu.