Cep telefonu kullanmanın tehlikesi boynunuzda ortaya çıkıyor!

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Muharrem Mert, çağın hastalığı olarak da ifade edilen boyun düzleşmesinin omurların anatomik dizilim bozukluğu olduğunu söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 08.09.2022 11:53 PAYLAŞ ABONE OL

Boyun düzleşmesinin sebepleri arasında yüksek yastıkla yatmak, öne eğik vaziyette uzun süre çalışmak, cep telefonu, bilgisayar ya da tablet ile uzun süre vakit geçirmek gibi sebeplerden dolayı ortaya çıktığın dile getiren Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Muharrem Mert, "Boyun düzleşmesinin teşhisi için hastanın muayenesinin ardından düz röntgen grafisi çekilmesi gereklidir. Röntgende büyük oranda teşhis konulabilmektedir. Boyun düzleşmesi için MR tetkiki hastanın klinik belirtilerine göre eşlik eden boyun fıtığı ya da diğer sıkıntıların tespit edilmesi halinde istenebilir. Boyun düzleşmesi ve boyun fıtığı sıklıkla birbirine eşlik eden klinik bulgularıdır ve hastada boyun fıtığı varsa boyun düzleşmesinin olmadığı anlamına gelmez" dedi.



Anatomik pozisyona göre bir sapma olan boyun düzleşmesi sebebiyle kaslar daha fazla geriledikleri için özellikle boyun arkası bölgede sırt bölgesinin üst kısımlarında ağrıya sebebiyet verdiğini ifade eden Uzm. Dr. Muharrem Mert, "Bu ağrılar bazen de enseden gelen gerilim tipi baş ağrısına sebebiyet verir. Bu ağrılar boyun düzleşmesinin kısa vadedeki olumsuz etkilerdir. Postür (duruş) düzeltilmez ve baş boyun pozisyonu günlük hayatta kötü bir şekilde kalmaya devam ederse orta ve uzun vadede boyun fıtıkları ve buna bağlı olarak kollarda uyuşma ve güç kaybına varan durumlar görülebilir" şeklinde konuştu.

Açıklamasında boyun düzleşmesinin ana tedavisi için kişinin kendisinin düzgün vaziyette kalması için telkinde bulunması gerektiğini vurgulayan Mert, boyun düzleşmesinin tedavisi için de şunları söyledi;