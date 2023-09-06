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Cerrah uyardı: Damar tıkanıklığının sessiz belirtisi! Bacaklarda bu şekilde ortaya çıkıyor…

Damar tıkanıklığı, kan damarlarının iç yüzeyinde plakların birikmesi sonucu meydana gelen bir durumdur. Bu plaklar genellikle kolesterol, yağ ve diğer maddelerin birikimi ile oluşur. Damar tıkanıklığı, kan damarlarının daralmasına veya tamamen tıkanmasına yol açabilir, bu da dokulara yeterince kan ve oksijen ulaşamamasına neden olarak daha ciddi durumlara yol açabilir. Peki bu durumun sizde oluştuğunu nasıl fark edebilirsiniz? Detaylar yazımızda…

Giriş Tarihi: 06.09.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023 09:08
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Cerrah uyardı: Damar tıkanıklığının sessiz belirtisi! Bacaklarda bu şekilde ortaya çıkıyor…

Kan pıhtıları damarları veya atardamarları tıkarsa yaşamı tehdit edebilir, bu da semptomların farkında olmayı daha da önemli hale getirir.

Kan pıhtıları iki ucu keskin bir kılıçtır. Bir yandan kanamaya tepki olarak oluşurlar iken öte yandan, özellikle derin ven trombozu olarak da bilinen şekilde damarlarınızda oluştuklarında, ciddi kardiyovasküler komplikasyonların başlangıcının işareti de olabilirler.

Derin ven trombozu (DVT), damarlarınızdaki pıhtılar serbest kaldığında ciddi olabilir.

Jel benzeri kümeler daha sonra kan dolaşımınızda dolaşabilir ve bir noktada sıkışıp kan akışınızı engelleyebilir.

Uzmanlar ise bunun acil tıbbi müdahale gerektiren yaşamı tehdit eden sorunlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Venöz Cerrahı Profesör Mark Whiteley, derin ven trombozuna karşı dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Uzman aşağıdaki belirtilere karşı dikkatli olunmasını önerdi:

  • Baldırlarda ağrı
  • Şişme
  • Bacaklarda renk değişikliği

Profesör Whiteley'e göre kesin belirtiler kan pıhtısının konumuna bağlı olabilir.

Şöyle dedi: "Eğer pıhtı alt bacakta ise, o zaman klasik semptom, özellikle parmak uçlarında durmaya çalışırken baldırda ağrı oluşmasıdır.

"Rahatsızlık ani olabilir ancak birkaç saatten bir güne kadar ilerleme olasılığı daha yüksektir ve biraz şişlik olabilir."

"Pıhtı dizin üzerinde ise genellikle bacakta, özellikle de baldırda genel bir ağrı olur. Eğer pıhtı damarı tamamen tıkarsa, o zaman ayak bileğinde ve bacağın alt kısmında oldukça belirgin şişlik olabilir."

Daha "ekstrem" durumlarda tüm bacağın şişebileceğini ve hatta koyu maviye dönebileceğini ekledi. Profesör, bu semptomları fark ettiğinizde acilen bir uzman yardımı almanız gerektiğinin altını çizdi.

" Derin ven trombozu büyüyebileceğinden ve ölümcül olabilecek pıhtıların kopup akciğerlere ulaşma riski bulunduğundan, bu tıbbi bir acil durum olarak kabul edilir."

Ayrıca uzmanlar jel benzeri kümelerin "hemen" tedavi edilmesi gerektiğini de belirtiyor.

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