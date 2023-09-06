Cerrah uyardı: Damar tıkanıklığının sessiz belirtisi! Bacaklarda bu şekilde ortaya çıkıyor…

"Pıhtı dizin üzerinde ise genellikle bacakta, özellikle de baldırda genel bir ağrı olur. Eğer pıhtı damarı tamamen tıkarsa, o zaman ayak bileğinde ve bacağın alt kısmında oldukça belirgin şişlik olabilir."

Daha "ekstrem" durumlarda tüm bacağın şişebileceğini ve hatta koyu maviye dönebileceğini ekledi. Profesör, bu semptomları fark ettiğinizde acilen bir uzman yardımı almanız gerektiğinin altını çizdi.