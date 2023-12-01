Ciddi sağlık sorunlarını tetikliyor! Kan değerlerinizdeki bu değişime dikkat

Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Soner Solmaz, yaşlılarda yaygın olarak görülen anemiye ve çözümlerine dair bilgiler paylaştı. "Anemi yani kansızlık, kanın içindeki kırmızı kan hücreleri veya hemoglobin eksikliği ile karakterize bir durumdur ve yaşlı nüfus arasında yaygın bir sağlık sorunudur" diyen Dr. Solmaz, yaşlılarda çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan aneminin genellikle bu nedenlerin birkaçının birleşiminden kaynaklandığını ifade etti.
Anemiye yol açan nedenlerden besin eksikliğine değinen Dr. Solmaz "Yetersiz demir içeren gıdaların tüketimi veya demir emilimini etkileyen sindirim sistemi sorunları, demir eksikliği anemisine yol açabilir. Bu durum özellikle diyet kısıtlamalarına sahip olan veya demir emilimini etkileyen gastrointestinal sorunları olan yaşlı bireylerde yaygındır. Et, balık ve süt ürünlerinde bulunan vitamin B12'nin yetersiz alımı veya emilimini engelleyen durumlar ise B12 eksikliği anemisine neden olabilir" diye konuştu.
"KRONİK HASTALIKLAR DA ANEMİYE YOL AÇABİLİR"
Kronik böbrek hastalığının kırmızı kan hücrelerinin üretimini uyarıcı bir hormonun az üretilmesine neden olarak anemiye katkıda bulunabildiğini belirten Solmaz, romatoid artrit veya iltihabi bağırsak hastalığı gibi kronik iltihabi durumların da yine vücudun kırmızı kan hücreleri üretme yeteneğini engelleyerek anemiye yol açtığını söyledi. Uzun süreli ve özellikle tekrarlayan enfeksiyonlar ile yaygın kullanılan ağrı kesici, kan sulandırıcı ilaç ve bazı antibiyotiklerin yan etki olarak anemiye katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi.
"MENOPOZ DÖNEMİNDE DE ANEMİ ARTABİLİR"
Kan hücrelerinin üretildiği kemik iliğini etkileyen durumların, anemiye neden olabileceğine işaret eden Dr. Solmaz, "Yaşla beraber sıklığı önemli ölçüde artan Miyelodisplastik Sendrom (MDS) veya lösemi, kırmızı kan hücrelerinin üretimini etkileyen bozukluklara örnektir. Mide ülseri, kalın bağırsak hastalıkları veya mide/bağırsak kanseri gibi durumlardan kaynaklanan kronik mide/bağırsak kanamaları, zaman içinde anemiye neden olabilir. Ayrıca kadınlarda menopoz döneminde gerçekleşen hormonal değişiklikler de anemiyi arttırabilir" dedi.
Bireyleinr yaşlandıkça kırmızı kan hücrelerinin üretiminde doğal bir azalma olduğunun, yaşlıları anemiye daha duyarlı hale getirdiğinin altını çizen Dr. Solmaz bununla birlikte genetik faktörlerin de anemiyi etkilediğini anlattı.
Aneminin genellikle yorgunluk ve zayıflık gibi semptomlarla ortaya çıktığını vurgulayan Dr. Solmaz, azalan enerji seviyesi fiziksel aktiviteyi ve yorgunluk döngüsünü artırdığını söyledi. Yaşlılarda anemi ile bilişsel düşüş arasında bir bağlantı olduğunu aktaran Dr. Solmaz "Aneminin ele alınması, bilişsel bozulmanın önlenmesine veya yavaşlatılmasına ve demans risklerini de azaltabilir. Ayrıca bağışıklık sistemini zayıflatan anemi daha ciddi sağlık sorunlarını doğurabilir ve yaşam kalitesini azaltır" diye konuştu.
"DÜZENLİ KAN TESTLERİ ÇOK ÖNEMLİ"
Yaşlılarda anemi ile başa çıkmak için düzenli taramanın önemine işaret eden Dr. Solmaz
özellikle kronik hastalığı veya beslenme eksikliği öyküsü olan yaşlı bireyler kapsamlı kan testlerinin düzenli kontrollere eklenmesi gerektiğini söyledi. Dengeli ve besin açısından zengin bir diyetin ve beslenme uzmanlarınca hazırlanan kişiselleştirilmiş beslenme planlarının yine anemiden koruyabileceğini ifade eden Dr. Solmaz temel kronik hastalıkların etkili bir şekilde yönetilmesinin de, aneminin önlenmesinde veya hafifletilmesinde önemli olduğunu dile getirdi.
Yaşlılıkta aneminin, kapsamlı ve proaktif sağlık stratejileri gerektiren çok yönlü bir zorluk olduğunu vurgulayan Solmaz, "Düzenli sağlık kontrolleri ve kan testleri, anemiyi erken tespit etmeye ve bu durumu daha etkili bir şekilde yönetmeye yardımcı olabilir. Nedenleri anlama, potansiyel sonuçları tanıma ve zamanında müdahale etme yoluyla, yaşlı nüfusun sağlığını ve yaşam kalitesini artırmak için birlikte çalışabiliriz" şeklinde konuştu.