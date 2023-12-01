Ciddi sağlık sorunlarını tetikliyor! Kan değerlerinizdeki bu değişime dikkat



"MENOPOZ DÖNEMİNDE DE ANEMİ ARTABİLİR"

Kan hücrelerinin üretildiği kemik iliğini etkileyen durumların, anemiye neden olabileceğine işaret eden Dr. Solmaz, "Yaşla beraber sıklığı önemli ölçüde artan Miyelodisplastik Sendrom (MDS) veya lösemi, kırmızı kan hücrelerinin üretimini etkileyen bozukluklara örnektir. Mide ülseri, kalın bağırsak hastalıkları veya mide/bağırsak kanseri gibi durumlardan kaynaklanan kronik mide/bağırsak kanamaları, zaman içinde anemiye neden olabilir. Ayrıca kadınlarda menopoz döneminde gerçekleşen hormonal değişiklikler de anemiyi arttırabilir" dedi.

Bireyleinr yaşlandıkça kırmızı kan hücrelerinin üretiminde doğal bir azalma olduğunun, yaşlıları anemiye daha duyarlı hale getirdiğinin altını çizen Dr. Solmaz bununla birlikte genetik faktörlerin de anemiyi etkilediğini anlattı.



Aneminin genellikle yorgunluk ve zayıflık gibi semptomlarla ortaya çıktığını vurgulayan Dr. Solmaz, azalan enerji seviyesi fiziksel aktiviteyi ve yorgunluk döngüsünü artırdığını söyledi. Yaşlılarda anemi ile bilişsel düşüş arasında bir bağlantı olduğunu aktaran Dr. Solmaz "Aneminin ele alınması, bilişsel bozulmanın önlenmesine veya yavaşlatılmasına ve demans risklerini de azaltabilir. Ayrıca bağışıklık sistemini zayıflatan anemi daha ciddi sağlık sorunlarını doğurabilir ve yaşam kalitesini azaltır" diye konuştu.