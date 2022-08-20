Çikolata yiyerek kilo vermek mümkün! Tek yapmanız gereken…

Ancak çikolatanın üzerinde oluşan kötü algı nedeniyle çoğu kişi yemeye çekinir. Buna karşın çikolata ölçülü tüketildiğinde aslında sizin için yararlıdır.
ÇİKOLATANIN ZARARLI OLDUĞUNA DAİR İNANIŞ YANLIŞTIR
Bu kadar lezzetli bir tatlının sizin için kötü olmadığına inanmak zor olabilir ancak konu çikolata olduğunda bu doğru bir bilgidir. Çikolata, özelllikle de bitter çikolata içerisinde stresle mücadele eden antioksidanlar ve mineraller, demir de dahil olmak üzere sağlığı destekleyen besinler sağlamaktadır.
ÇİKOLATA KİLO VERMENİZE YARDIM EDEBİLİR
Kilo vermek istiyorsanız çikolata yemeyi bırakmanıza gerek yok. Aslında dilediğiniz her şeyi yiyerek de kilo verebilirsiniz. Ancak bu yediklerinizin miktarına ve sıklığına bağlıdır. Akşam yemeğinden ya da kahvaltıdan sonra dilediğiniz zaman çikolata yiyebilirsiniz ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta kalori açığı oluşturmaktır.
Eğer meyve, sebze ya da protein gibi önemli besin gruplarının yerini çikolata ile değiştirirseniz bu durum geçerli olmayacaktır. O nedenle normal ve dengeli beslenme düzenine ekleyeceğiniz minik bitter çikolata porsiyonları kilo vermenize engel olmayacaktır.
YÜKSEK KAN ŞEKERİ VE DİYABETİN DENGELENMESİNİ SAĞLAR
Çikolata kan şekerinin yükselmesine neden olabilecek ilave şeker içermektedir. Ancak aynı zamanda içerisinde lif ve antioksidanlar da bulunuyor. Canınız çikolata çekiyorsa ve yüksek kan şekeri ve diyabet konusunda endişeleriniz varsa bitter ya da düşük şekerli çikolataları tercih edebilirsiniz. Ardından ise günlük beslenmenizi dengelemek adına lif açısından zengin gıdalar, yağlar, sebzeler ve yağsız protein tüketebilirsiniz. Bu sayede dilediğinizi yiyebilir ve sağlıklı kalabilirsiniz.
SİVİLCELERİN AZALMASINA YARDIMCI OLUR
Sivilce sorununuz olduğu için çikolata yemiyorsanız sizin için iyi bir haberimiz var. Bugüne kadar yapılan hiçbir çalışma çikolatanın sivilcelere neden olduğunu doğrular nitelikte değil. Yüksek şekerli bir beslenme biçimi, mevcut akne eğilimli cildi kötüleştirebilir ancaksivilcelerin temel nedeni bu değildir.
Sivilce sorunun altına yatan temel nedenler cilt tipi, hormonlar, yaş, genetik, çevresel faktörler ve yanlış cilt bakım rutini olabilir.Bununla birlikte, çikolata gibi anti-inflamatuar, antioksidan bakımından zengin ve besleyici gıdalar ciltteki sivilcelenme gibi sorunlara çare olabilir. Bu noktada tek dikkat edilmesi gereken diğer besinler ile dengesidir.