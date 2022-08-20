Çikolata yiyerek kilo vermek mümkün! Tek yapmanız gereken…

Eğer meyve, sebze ya da protein gibi önemli besin gruplarının yerini çikolata ile değiştirirseniz bu durum geçerli olmayacaktır. O nedenle normal ve dengeli beslenme düzenine ekleyeceğiniz minik bitter çikolata porsiyonları kilo vermenize engel olmayacaktır.

YÜKSEK KAN ŞEKERİ VE DİYABETİN DENGELENMESİNİ SAĞLAR Çikolata kan şekerinin yükselmesine neden olabilecek ilave şeker içermektedir. Ancak aynı zamanda içerisinde lif ve antioksidanlar da bulunuyor. Canınız çikolata çekiyorsa ve yüksek kan şekeri ve diyabet konusunda endişeleriniz varsa bitter ya da düşük şekerli çikolataları tercih edebilirsiniz. Ardından ise günlük beslenmenizi dengelemek adına lif açısından zengin gıdalar, yağlar, sebzeler ve yağsız protein tüketebilirsiniz. Bu sayede dilediğinizi yiyebilir ve sağlıklı kalabilirsiniz.