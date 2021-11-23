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Cildiniz için yapacağınız en büyük iyilik! Bu çay 10 yıl gençleştiriyor

Tüm dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek çaydır. Birçok farklı çay çeşidi bulunur ve her birinin kendi kökenleri, lezzet profilleri ve sağlık yararları vardır. Tek bir bitkinin oksidasyon seviyesine bağlı olarak çeşitli çayların ortaya çıkması da oldukça şaşırtıcıdır.

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Giriş Tarihi: 23.11.2021 10:09
Cildiniz için yapacağınız en büyük iyilik! Bu çay 10 yıl gençleştiriyor

Gerçek çaylar olarak da adlandırılan siyah, yeşil, oolong, pu-erh ve beyaz çaylar, teknik olarak Camellia sinensis bitkisi olarak adlandırılan aynı çay yapraklarından yapılır. Camellia sinensis'ten üretilmeyen çay benzeri içecekler teknik olarak çay değildir, ancak genellikle "bitki çayı" kategorisine girerler. Papatya, nane, ebegümeci, rooibos vb. çaylar bunlar arasında yer alır.

Tüm çaylar aynı bitkiden üretildiği için faydaları da benzerdir. Hepsi vücudumuzun metabolik hızını artırarak kilo vermeye yardımcı olur. Ayrıca kalbimizin sağlıklı kalmasına yardımcı olurlar. Antioksidanların varlığı nedeniyle cilt sağlığı için de mükemmeldirler. Bu sayede hem cildiniz hem de iç organlarınızda ortaya çıkardığı etkileri sayesinde bu çaylar, sağlıklı ve dinç kalmanızı sağlarken ortalama yaşınızdan neredeyse 10 yaş daha genç hissetmenizi sağlayabilir.

Siyah çay

Vücuttaki ve yüzdeki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilecek antioksidanlar ve bileşikler içerdiğinden çeşitli sağlık yararları sunar.

Yeşil çay

Antioksidanlarla yüklü olduğu için yağ kaybı, gelişmiş beyin fonksiyonu ve kalp sağlığı için faydalıdır. Ayrıca cilt tahrişini ve kızarıklığı azaltır.

Oolong çayı

Sağlığa faydalı birçok bileşiğin varlığı nedeniyle, kan basıncını düşürmek, kilo vermek, uykuyu iyileştirmek, iltihaplı bağırsak hastalıkları vb. için harikadır. Egzama gibi cilt problemlerini iyileştiren anti-alerjenler içerir.

Pu'erh çayı

Bu çay enerjiyi arttırır, sağlıklı bir kalbi destekler, toksinleri ve serbest radikalleri temizler ve kilo vermeye yardımcı olur. Cildin elastikiyetini korur ve yaşlanma ile savaşır.

Beyaz çay

Araştırmalar, kalp hastalıkları riskini azaltmaya, cilt yaşlanmasıyla mücadele etmeye ve hatta kilo vermeye yardımcı olduğunu göstermiştir. Bitki çaylarının faydaları çayın çeşidine göre değişiklik göstermektedir.

  • Papatya ve lavanta çayları uykusuzluğun tedavisine yardımcı olur.
  • Hibiskus çayı antioksidanlar açısından zengindir ve cilde gerçekten iyi gelir.
  • Nane ve zencefil çayları sindirim için harikadır.

Kısacası, hangi türü seçerseniz seçin, bir fincan çay vereceğiniz en doğru karar olabilir!

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