Cildiniz için yapacağınız en büyük iyilik! Bu çay 10 yıl gençleştiriyor

Gerçek çaylar olarak da adlandırılan siyah, yeşil, oolong, pu-erh ve beyaz çaylar, teknik olarak Camellia sinensis bitkisi olarak adlandırılan aynı çay yapraklarından yapılır. Camellia sinensis'ten üretilmeyen çay benzeri içecekler teknik olarak çay değildir, ancak genellikle "bitki çayı" kategorisine girerler. Papatya, nane, ebegümeci, rooibos vb. çaylar bunlar arasında yer alır.

Tüm çaylar aynı bitkiden üretildiği için faydaları da benzerdir. Hepsi vücudumuzun metabolik hızını artırarak kilo vermeye yardımcı olur. Ayrıca kalbimizin sağlıklı kalmasına yardımcı olurlar. Antioksidanların varlığı nedeniyle cilt sağlığı için de mükemmeldirler. Bu sayede hem cildiniz hem de iç organlarınızda ortaya çıkardığı etkileri sayesinde bu çaylar, sağlıklı ve dinç kalmanızı sağlarken ortalama yaşınızdan neredeyse 10 yaş daha genç hissetmenizi sağlayabilir.