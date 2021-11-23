Cildiniz için yapacağınız en büyük iyilik! Bu çay 10 yıl gençleştiriyor

Gerçek çaylar olarak da adlandırılan siyah, yeşil, oolong, pu-erh ve beyaz çaylar, teknik olarak Camellia sinensis bitkisi olarak adlandırılan aynı çay yapraklarından yapılır. Camellia sinensis'ten üretilmeyen çay benzeri içecekler teknik olarak çay değildir, ancak genellikle "bitki çayı" kategorisine girerler. Papatya, nane, ebegümeci, rooibos vb. çaylar bunlar arasında yer alır.
Tüm çaylar aynı bitkiden üretildiği için faydaları da benzerdir. Hepsi vücudumuzun metabolik hızını artırarak kilo vermeye yardımcı olur. Ayrıca kalbimizin sağlıklı kalmasına yardımcı olurlar. Antioksidanların varlığı nedeniyle cilt sağlığı için de mükemmeldirler. Bu sayede hem cildiniz hem de iç organlarınızda ortaya çıkardığı etkileri sayesinde bu çaylar, sağlıklı ve dinç kalmanızı sağlarken ortalama yaşınızdan neredeyse 10 yaş daha genç hissetmenizi sağlayabilir.
Siyah çay
Vücuttaki ve yüzdeki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilecek antioksidanlar ve bileşikler içerdiğinden çeşitli sağlık yararları sunar.
Yeşil çay
Antioksidanlarla yüklü olduğu için yağ kaybı, gelişmiş beyin fonksiyonu ve kalp sağlığı için faydalıdır. Ayrıca cilt tahrişini ve kızarıklığı azaltır.
Oolong çayı
Sağlığa faydalı birçok bileşiğin varlığı nedeniyle, kan basıncını düşürmek, kilo vermek, uykuyu iyileştirmek, iltihaplı bağırsak hastalıkları vb. için harikadır. Egzama gibi cilt problemlerini iyileştiren anti-alerjenler içerir.
Pu'erh çayı
Bu çay enerjiyi arttırır, sağlıklı bir kalbi destekler, toksinleri ve serbest radikalleri temizler ve kilo vermeye yardımcı olur. Cildin elastikiyetini korur ve yaşlanma ile savaşır.
Beyaz çay
Araştırmalar, kalp hastalıkları riskini azaltmaya, cilt yaşlanmasıyla mücadele etmeye ve hatta kilo vermeye yardımcı olduğunu göstermiştir. Bitki çaylarının faydaları çayın çeşidine göre değişiklik göstermektedir.
Kısacası, hangi türü seçerseniz seçin, bir fincan çay vereceğiniz en doğru karar olabilir!