Cildiye Kan Tahlili İster Mi? Cildiyede Yapılan Testler Nelerdir ve Dermatoloji Kanda Neye Bakar?

Cildiyede yapılan testler neler, hastalığa neden olan sorunun tespiti için yapılır. Cildiye kan tahlilinde neye bakar sorusu da üzerinde durulması gereken bir konudur. Sivilce tedavisi için hangi testler yapılır sorusu da hastaların merak ettikleri arasındadır. Sivilce için hangi kan tahlili yapılır? Cildiye kan tahlili ister mi ya da cildiye kanda neye bakar sorularının cevaplarını merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Cildiye Kan Tahlili İster Mi?

Cildiye, adından da anlaşılacağı gibi cilt üzerinde karşılaşılan deri, tırnak gibi dokulardaki hastalıkları inceler. Bunun yanında sivilce sorunu da cildiye biliminin konusudur. Cildiye, dermatoloji olarak adlandırılan bir bilim dalıdır.

Dermatoloji, vücudun dış görünümündeki hastalıklarla ilgilendiği gibi vücut girişi ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarla da ilgilenir. Cildiye uzmanları, yaptıkları muayene sonunda hastanın kan tahlilini de görmek isteyebilir. Yapılan tetkikler genellikle kan tahlilidir. Kan tahlilinde hastanın kan değerleri içinde hastalığa neden olanlar araştırılır. Bunun yanında hormon ve enzim seviyesi de hastalığın belirtileri konusunda fikir verir.

Sivilce İçin Hangi Kan Tahlili Yapılır?

Sivilce, en yaygın karşılaşılan hastalıklardan biridir. Özellikle yüz bölgesinde çıkan sivilceler insanları rahatsız eder. Sivilce rahatsızlıkları için de hastanelerin dermatoloji polikliniklerine müracaat etmeniz gerekir. Yapılan tetkik ve değerlendirme sonunda, sivilceye neden olan hormon ve enzim seviyeleri tespit edilir. Sivilceden kaynaklı hastalıkların tespitinde kan tahlili önemli bir göstergedir.

Sivilce hastalıklarının kaynağını tespit etmek için tam kan sayımı yapılır. Bunun yanında enfeksiyon hastalıklarının tespiti için de kan tahlili ihtiyacı doğar. Enfeksiyon seviyesinin tespiti için CRP testinin yapılması gerekir. Aynı şekilde alerji testi için de bu tahlilin yapılmasına ihtiyaç vardır.

Cildiye Kanda Neye Bakar?

Mantar gibi cilt hastalıkları için de cildiye muayenesi gerekir. Bu tür rahatsızlıklarda da kan tahlili ihtiyacı doğabilir. Yapılan tetkikler neticesinde mantara neden olan durumlar tespit edilir. Birçok hastalığın tedavisi için kan tahlilinin incelenmesi gerekir. Bu inceleme sonunda hastalıkla ilgili nasıl bir tedavi yöntemi izleneceğine karar verilir. Kan değerlerindeki olumsuzluk, tedavinin yol haritasının belirlenmesini sağlayacaktır.