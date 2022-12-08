Cilt Alt Tonu Nasıl Bulunur? Nötr, Soğuk, Sıcak Cilt Alt Tonu Bulma Yöntemleri Nelerdir ve Nasıl Anlaşılır?

Cilt alt tonu nasıl bulunur araştırmasını yapanlar, cildinin her zaman canlı görünmesini isteyenlerdir. Cilt alt tonu bulma testi ile makyaj, kıyafet ve takılarınızı belirleyebilirsiniz. Cilt alt tonu nedir sorusuna da pratik şekilde cevap bulabilirsiniz. Hangi cilt alt tonuna hangi renk gider konusunun üzerinde hassasiyetle durulması gerekir. Cilt alt tonu nasıl öğrenilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Cilt Alt Tonu Nedir?

Doğada bulunan her rengin bir alt rengi vardır. Doğal olarak cildin de alt tonları bulunur. Bu alt tonlar sıcak, soğuk ve nötr olarak ifade edilir. Cilt tonunuzun hangisi olduğunu bilerek kendinize harika bir tarz oluşturabilirsiniz. Cilt alt tonları, cildin koyu ya da açık tonlarda olması ile ilgili bir durum değildir. Bu durum tamamen cildin renk pigmentlerinin alt tonları ile ilgili bir durumdur. Cildin alt tonlarını şu şekilde açıklayabiliriz.

Soğuk cilt alt tonu

Soğuk bir cilt alt tonuna sahip olan kişilerde pigmentler pembe renklidir. Soğuk cilt alt tonlarına sahip olan kişilere yine soğuk alt tona sahip renkler yakışır. Yine makyajda da soğuk alt tona sahip renkler tercih edilmelidir. Örneğin pembe alt tona sahip olan fondötenler bu cilt yapısı için çok uygundur.

Sıcak cilt alt tonu

Sıcak alt tona sahip olan ciltlerde cildin pigmentleri sarı renklidir. Sıcak cilt alt tonuna sahip olan kişiler yine sıcak alt tonlu makyaj ürünleri ve kıyafetleri tercih etmelidirler.

Nötr cilt alt tonu

Ciltte bulunan sarı ve pembe renk pigmentlerinin aynı oranda olması durumunda nötr cilt alt tonu söz konusudur. Bu cilt alt tonuna sahip olan kişiler son derece şanslıdır. Çünkü bu kişilere hemen hemen tüm renkler yakışır. Makyaj ürünlerinde de nötr tonların tercih edilmesi uygundur.

Cilt Alt Tonu Nasıl Bulunur?

Cilt alt tonunun nasıl bulunacağı da merak edilen konulardan biridir. Bu rengi bulmanın en kolay ve pratik yolu damar renklerine bakmaktır. Bileklerde bulunan damarların rengi yeşilse kişi, sıcak renk tonuna sahiptir. Damar rengi mavi ve mor renkli ise soğuk cilt alt rengi söz konusudur. Damarlarda her iki renk de varsa nötr bir cilt alt rengine sahipsiniz demektir.

Damar testi yeterli gelmiyorsa altın ve gümüş takı testini yapmayı da düşünebilirsiniz. Eğer boynunuza altın bir takı taktığınızda cildinizin daha parlak göründüğünü fark ediyorsanız sıcak cilt alt rengine sahipsiniz demektir. Aynı durum gümüş takılarda geçerliyse soğuk cilt alt rengine sahipsiniz.

Beyaz kâğıt testi de etkili bir yöntemdir. Bir aynanın karşısına geçerek yüzünüzün yanına beyaz bir kâğıt koyun. Cildiniz daha aydınlık görünüyorsa soğuk cilt alt rengi söz konusudur. Cildiniz bitkin görünüyorsa da sıcak cilt alt rengi vardır. Herhangi bir fark görmüyorsanız da nötr cilt alt rengi durumu vardır.