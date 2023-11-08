Cilt doktoru açıkladı! Sedef hastalığının çaresi bulundu: "Tamamen kurtulmak mümkün"





"BU HASTALIĞI VÜCUDUMDA TAMAMEN ATTIM"

Sedef hastalığıyla 9 yıldır mücadele eden Serdar Arık "2014 yılında sedef hastalığına yakalandım ve bu her yıl gittikçe arttı. Sosyal hayatımı ve iş hayatımı çok etkiledi. Bu hastalık zamanla bütün vücudumu sardı. Bir takım haplar ve kremler kullandım ama olmadı daha da arttı. Zamanla hocamızı tanıdım. Bir takım biyolojik ajanlara geçtik. Bu hastalığı vücudumda tamamen attım. Bu hastalığın bazı şeyleri çok fazla kafaya takmaktan olduğunu düşünüyorum. Bunu kendimden biliyorum. İnsanın başına gelen olumsuz olaylar hastalığı tetikleyebiliyor. İnsanlar ister istemez hastalıktan etkileniyor. Denize giremiyor, havuza giremiyor ve ortamdan kaçıyorsun. İş hayatı ve sosyal hayatı etkiliyor. Düzelmeye başlayınca her şey farklı oluyor. Hocamızın da dediği gibi bununla yaşamaya mecbur değiliz. Yeni ajanlar ve çeşitli tedaviler ortaya çıktı. Doktorlarımız hastaların durumlarına göre gerekli olan tedaviyi yapıyorlar. Şu anda çok iyiyim, vücudumdan hastalığı attığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.