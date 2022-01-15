Ciltteki bu renk değişimine dikkat! Kan hücreleriniz alarm veriyor olabilir

Ciltte sıklıkla ortaya çıkan problemlerden 3 tanesi, yaygın olarak B12 vitamin eksikliğinin belirtileri arasında yer alıyor. Dünya nüfusunun büyük bir bölümünü etkileyen bu durum, önlenebilir bir sorun olsa da uzun süre dikkat edilmemesi halinde hayati problemler ortaya çıkarabilir.

Suda çözünen vitaminlerden biri olan B12, merkezi sinir sisteminin işlevini düzenlemekten kan hücrelerinin sağlıklı bir şekilde işlerlik göstermesine kadar birçok görevi üstlenir. Cildinizde ortaya çıkan bazı belirtiler, birçok sorunun da işaretçisi olabilir.





İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin yaptığı açıklamaya göre; B12 eksikliği belirtilerinin ortaya çıkması uzun bir zaman alabilir. Bunun sebebi ise; vücuttaki B12 vitamini depolarının yaklaşık iki ve dört yıl arasında dayanabilme kapasitesidir.

B12 EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Soluk bir ten rengi, sarı renk tonunun ciltte belirginleşmesi ve cildinizde "iğne batması" hissi, en çok dikkat çeken belirtiler arasında bulunuyor. Bu belirtiler, kansızlık türü olan anemi sorunu ile benzer nitelikler taşır. B12 eksikliğinin soluk cilt sorunu ile sıklıkla ortaya çıkabiliyor. İngiltere Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi'ne göre bunun en büyük sebebi; vücutta tam olarak olgunlaşmış kırmızı kan hücrelerinin oluşamamasıdır. Fakat soluk cilt belirtisi, B12 eksikliği ile belirtisi ile ortaya çıkan tek cilt belirtisi değil.





British Medical Journal, yaptığı çalışmalar sonucunda sarı renkteki cilt tonunun bazı durumlarda vitamin eksikliğinden dolayı ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Sarılık olarak da bilinen sorun, cildin yanı sıra gözün beyaz bölümünde de sarı renk şeklinde ortaya çıkabilir.

Sarı cilt tonu, vücudun kırmızı kan hücrelerinin parçalandığında ortaya çıkan yüksek bilirubin seviyeleri nedeniyle ortaya çıkar. Bu nedenle B12 eksikliği, sarılık sorununun ardındaki etken olabilir.

Bir diğer belirti ise "parestezi" adı da verilen ciltteki iğne batması hissidir. Özellikle eller ve ayaklarda ortaya çıksa da bu belirti, özellikle birçok yetişkin ve çocuk arasındaki en belirgin semptomdur.

B12 EKSİKLİĞİNE KARŞI NELER YAPILMALI?





Öncelikle ortaya çıkan belirtiler ile ilgili uzman danışmanlığında doğru bir yöntem izlenmelidir. Buna göre doktorunuzun önerisine bağlı olarak bir ilaç tedavisi süreci yaşayabilirsiniz.

B12 vitamini eksikliği ile ilgili atılabilecek en doğru adımlardan biri, beslenme sistemine eklenebilecek birkaç gıdadır. Özellikle kırmızı et, somon ve morina gibi hayvansal besinlerin yanı sıra süt ve süt ürünleri, yumurta da en önemli B12 vitamini kaynaklarından bazılarını oluşturur.

Olası bir vitamin eksikliğine karşı olarak ortaya çıkabilecek tüm bu sorunlara kendinizi koruma altına alabilirsiniz. Böylece sağlıklı bir yaşam için gerekli olan tüm vitaminlerin düzeyinden emin olabilirsiniz.