Çinko Nelerde Var? Çinko Hangi Besinlerde Var, En Çok Neyde Bulunur?

Çinko nelerde var biliyor musunuz? Çinko diğer birçok vitaminin ve mineralin aksine hangi besinlerde olduğu pek bilinmeyen bir mineraldir. Peki çinko hangi besinlerde var, çinko en çok hangi meyvede var? Çinko da vücudumuzun ihtiyaç duyduğu diğer vitamin ve minerallerden biridir. İhtiyaç duyduğumuz çinko vitamini nelerde var, çinko neyde var merak ediyorsanız işte sorularınızın yanıtı!

Çinko Nedir? Çinkonun Faydaları Nelerdir?

Çinko da diğer tüm vitamin ve mineraller gibi vücudumuz için oldukça önemlidir. Vücudumuzun sağlıklı işlemesi için ihtiyaç duyduğumuz minerallerden biri de çinkodur. Vücudumuzun sağlıklı işlemesine fayda sağlayan demir mineralinden sonra gelen en önemli mineral ise çinkodur. Çinko bağışıklık sistemi ve metabolik hareketler gibi pek çok görevi üstlenen bir mineraldir. Ancak çinkonun vücudumuzdaki görevleri bunlarla sınırla değildir. Çinko; büyüme, gelişme, protein sentezi, bağışıklık sistemi, üreme fonksiyonu, doku oluşumu, nörodavranışsal gelişimler gibi pek çok faaliyetimizi de etkilemektedir.

Çinko minerali en çok kas, deri, saç ve kemikte bulunur. Güçlü bir sinir ve bağışıklık sistemi için yeterli miktarda çinko almak çok önemlidir. Çinko; bağışıklığı güçlendirir, cilt problemlerini önler, saç dökülmesine iyi gelir, kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır, yaraların iyileşmesini hızlandırır, tırnaklarınızın sağlıklı uzamasını sağlar, alzheimer gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olur ve kronik yorgunluğu önler.

Çinko Hangi Besinlerde Bulunur?

Çinko insan vücudunda yaklaşık olarak 2-3 gram kadar bulunur ve kaynağı hayvansal ve bitkisel bazı besin kaynaklarıdır. Yaklaşık 80 gr kırmızı et tüketimi günlük çinko ihtiyacınızı karşılar. Yani zengin çinko içeriğine sahip hayvansal gıdaları düzenli olarak tükettiğinizde vücudunuzun ihtiyaç duyduğu çinkoyu almış olursunuz. Hayvansal gıdaların yanı sıra süt ürünleri, sebzeler ve kuruyemişlerde çinko bulunmaktadır.

Çinko içeren bazı besinler;