Çocuğunuz ağzı açık mı uyuyor? Nedeni sandığınızdan daha ciddi olabilir

Çocuklarda sık görülen burun tıkanıklığı, ağız açık uyuma ve horlama şikayetleri çoğu zaman basit bir üst solunum yolu problemi olarak değerlendirilse de, bu belirtiler geniz eti büyümesinin habercisi olabilir. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Peru Yücel, özellikle çocukluk çağında sık karşılaşılan geniz eti büyümesinin, tedavi edilmediğinde işitme problemlerinden uyku bozukluklarına kadar birçok sağlık sorununa yol açabileceği konusunda aileleri uyardı.



Geniz etinin burun boşluğunun arka kısmında yer alan ve bağışıklık sisteminin bir parçası olan lenf dokusu olduğu ileten Dr. Emel Peru Yücel, "Çocukluk döneminde enfeksiyonlara karşı koruyucu görev üstlenen bu yapı, bazı çocuklarda normalden fazla büyüyerek hava yolunu daraltabilir. Geniz eti büyümesinin en sık belirtilerinin burun tıkanıklığı, ağız açık uyuma, horlama, sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirme ve huzursuz uykudur. Ayrıca tekrarlayan kulak enfeksiyonları, işitme azlığı ve kulakta sıvı birikimi gibi sorunlar da ortaya çıkabilir. Bu durum çocuğun hem gelişimini hem de okul başarısını olumsuz etkileyebilir" dedi.