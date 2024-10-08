Çocuğunuz televizyonu yakından izliyorsa dikkat! Okul başarısını olumsuz etkiliyor...

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Dursun, çocuğun televizyonu yakından seyretmesi, tahtayı yeterince iyi görmemesi, okurken satır atlaması, kelimeleri elleriyle takip etmesi, tek gözün kapatıldığında huzursuz olması, gözlerde sulanma, ödev yaparken sıkılması gibi göz probleminde erken tanı için önemli bulgular olduğunu söyleyerek, çocukluk çağı önleyici ve koruyucu göz sağlığı muayenesinin en önemli dönemlerinden biri olduğunu ifade etti.





"KONUNUN ÖNEMİNİ ARTIRMAKTADIR"

Çocukluk dönemindeki görme kayıplarının uzun bir hayatı görme hissi olmadan yaşanmasına yol açabileceği söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Dursun, "Bu dönemdeki görme kayıpları kişi ve toplum açısından önemli maddi ve manevi kayıplara neden olabilir. Çocukluk çağı görme kayıplarının azaltılabilmesi konunun daha da önemini arttırmaktadır. Epidemiolojik araştırmalar ile her yıl yaklaşık 2 bin ile 3 bin çocuğun önemli görme kaybına neden olan bir hastalığa yakalanıyor. Amerika Pediatrik Oftalmoloji Birliği ile Amerika Oftalmotoloji Akademisi çocukta görme sisteminin sağlığı görme keskinliği muayenesi en geç 5 yaşına kadar yapılmasını önermektedir" dedi.





"ÇOCUKLARIN OKUL UYUMUNU OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Dursun, göz muayenelerini çocuk okula başlamadan önce gerçekleştirmek görmeyle ilgili bir sorunun, çocuğun okula adaptasyonu etkilemesine mani olmak açısından önemli olduğunu söyleyerek, "Aynı şekilde okul başarısı düşük ve okula uyumsuz çocuk olarak düşündüğümüz çocuklarda görme problemi mutlak akılda tutulmalıdır. Bu ve benzeri sebeplerle okul çağında göz muayenelerin sağlam olduğu düşünülen çocuklarda en az 2 yıl da bir yapılmalıdır. Okul öncesi görme bozukluklarının tedavi edilmemesi halinde çocukların okul uyumu öğrenme kabiliyetini ve kişiliğini olumsuz yönde etkilenmesi söz konusudur" diye konuştu.