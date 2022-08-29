Çocuğunuzun korkularının asıl nedeni bu olabilir! Ailelerin yapması gerekenler ise...

YAŞLA BİRLİKTE KORKULAR DEĞİŞİYOR



Psikolog Hazal Huntürk Yıldırım, çocukların her yaş döneminde ayrı ayrı kokular yaşadığını ifade ederek, "Yaş dönemlerine bağlı yaşanan ve en sık görülen korkular her çocuk için farklılık gösterebilir. Ancak, 3 yaş çocuğunda daha çok görsel korkular vardır. 4 yaşta ise genelde yüksek seslerden korku yaşanır. Ayrıca ayrılıktan endişe duyabilirler. Özellikle gece yatağında ve odasında yalnız kalmamak ister. Özellikle erkek çocuklarda saçını tırnağını kestirmeyle ilgili ciddi endişe görülebilir. Bu sebeple sünnet 3 yaş ve öncesi için uygun bir zaman olabilir. 5 yaş korkuları içerisinde ise hırsızlar, canavarlar en çok bu dönemden itibaren başa dert olmaya başlar. Ayrıca düşme, bir yerlerine bir şey olmasından da korku duyma görülür. Yalnızca kendileri için değil ebeveynleri için de bu korkuyu yaşarlar. 6 yaşta ise korkular oldukça yoğunlaşmıştır. Yüksek ses, hayalet, canavar, böcek gibi korkuları devam edebilir. Odasında dolap içinde, yatağının altında birinin saklandığı korkusu görülebilir. Ebeveynlerinden buraları kontrol etmesini isteyebilirler. Yataklarında yalnız yatmamak için diretebilirler. Sebepsiz anne baba odasına kaçışlar başlayabilir. 7 yaşlarında ise izledikleri ve okuduklarından daha çok etkilenmeye başlarlar. Bu sebeple tablet, televizyon ve telefon kullanım süreleri kısıtlı olmalı ve içerikleri sık sık gözden geçirilmelidir. 8 yaş korkuların genelde azalmaya başladığı, gerçekçi olmayan korkular yerine daha gerçekçi korkuların yerini aldığı bir dönemdir. Bu korkular; okulda başarısız olmak, arkadaşları tarafından dışlanmak gibidir" diye konuştu.