Çocuklar için uzmanından uyarı: ’Kaliforniya Sendromu’ ciddi tahribatlar yaratabilir...

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, tatil döneminde çocukların dijital nesnelere teması konusunda uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Dilci, tüm uyarılara rağmen çocukların dijital oyunlardan kopamadığını belirterek, "Yaz tatilinin tabii ki kendine göre handikapları ve avantajları var. Dolayısıyla yoğun dijitalleşmenin bir alışkanlık ve yaşam kültürü haline dönüştüğünü biliyoruz. Bu anlamda dijitalleşmeyle beraber gelen en büyük sıkıntı, adına 'Kaliforniya Sendromu' diyebileceğimiz haz ve hız ilkesine dayalı yaşam biçimi. Bu özellikle çocuklarımız üzerinde ciddi tahribatlar yaratmaktadır. Her şeyden önce ruhsal anlamda bir sıkıntı, ekonomik ve üretkenlik anlamında olumsuzluk oluşturuyor. Yine bilişsel bulanıklık ve düşünce akışını bozması yönünden fizyolojik ve bedensel gelişme adına ciddi sıkıntılar oluşturabilmektedir. Bu nedenle dijital nesne kullanımı konusunda ailelerimizin çok dikkatli olması gerekir. Çocukların hem sabırsız, hem hızlı bir şekilde, hiçbir şeyden tatmin olmayan ve doyumsuz bir yaşam şeklinde kendini gösteren Kaliforniya Sendromu'na düşmemeleri için elbette bazı önlemler alınabilir. Dijital nesneler üzerinde oyun oynama ihtiyacı çocuklarda oyun tatmini açısından önemli. Fakat bunun yeri sadece dijital nesneler değildir. Bunun yerine doğayla iç içe kamplar, akran gruplarıyla etkileşimli sportif etkinlikler ve kitap okuma, yaklaşan bayramla beraber burada eş, dost, akraba ziyaretleriyle gerçek insani sosyal faaliyetlerin ve yüz yüze ilişkilerin hayata geçirilmesi fırsat olacaktır" dedi.