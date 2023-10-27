Çocuklara beslenme çantası hazırlarken dikkat! Abur cuburdan uzak tutmanın yolu...

Çocukların beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı olan Hande Soydemir, ailelere nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı. Okula gitmeden önce mutlaka çocukların kahvaltı yapması gerektiğine dikkat çeken uzman, ara öğünler için beslenme çantasına neler konulabileceğine dair de önerilerde bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 27.10.2023 11:45 PAYLAŞ ABONE OL

Okul çocuklarının, birçok besin öğesine olan ihtiyacının hızlı büyüme ve gelişme nedeni ile hayatın diğer dönemlerine kıyasla daha fazla olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Soydemir, çocukların bu dönemde hem doğru beslenme alışkanlıkları kazanmaları hem de yeterli ve dengeli beslenmeleri gerektiğini söyledi. Çocuklar için okul döneminin yavaş ancak büyümenin kesintisiz sürdüğü bir dönem olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Soydemir, sağlıklı büyüme için enerji ve besin öğelerinin yeterli ve dengeli miktarda olması, başta enerji, protein, kalsiyum, demir ve B grubu vitaminler olmak üzere tüm besin öğelerinin doğru besin tercihleri ile sağlanması gerektiğini anlattı.



"Dört ana gruptaki besinleri tüketmeliler"

Çocukların, sağlıklı büyüme ve gelişmesi için dört besin grubunda bulunan besinlerden yeterli miktarda ve dengeli şekilde tüketmelerinin önemine değinen Diyetisyen Soydemir, "Süt grubunda yer alan süt, yoğurt, peynir; et grubunda yer alan et, tavuk, yumurta, kuru baklagiller; sebze ve meyve grubu ve tahıl grubuna giren ekmek, bulgur, makarna, pirinç ve bunun gibi besinlerin öğünlerde yeterli miktarlarda tüketilmesine dikkat edilmelidir. Mevsimine uygun taze sebze ve meyve tüketiminin arttırılması önemlidir. Özellikle enerji değeri yüksek ancak besin değeri açısından fakir olan atıştırmalıklar yerine, vitamin ve mineraller açısından zengin taze ve mevsiminde sebze, meyvenin tüketimi tercih edilmelidir. Bu tercihler çocukların hastalıklara karşı direncini arttırdığı, bağışıklık sistemini desteklediği gibi sağlıklı büyüme ve gelişmeyi de destekleyecektir. Bu nedenle çocukların daha fazla 'taze' ve 'mevsimine uygun' sebze ve meyveleri tüketmesi önemlidir" diye konuştu.