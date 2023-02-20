Çocuklara depremi anlatmak: En doğru yöntem...

Hepimizi derinden sarsan ve 11 ilde ciddi şekilde hissedilen Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenenlerin başında ise çocuklar geliyor. Hem deprem bölgesinde depremi yaşayan hem de diğer illerde depremden haberdar olan çocuklara depremin doğru şekilde anlatılması ise büyük önem yaşıyor. Konu hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, "Deprem, çocuklara yaş gruplarına göre örneklerle anlatılmalı" dedi.

İHA Giriş Tarihi: 20.02.2023 15:29 PAYLAŞ ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde yaşanan deprem felaketi, ülke genelindeki herkesi etkiledi. Sadece depremi yaşayanlar değil, depremi yaşamayanlar da bu felaketten etkilendi. 15 gündür evlerde depremin etkileriyle karşı karşıya kalan çocuklar, bugün okulların açılmasıyla beraber depremle ilgili yaşantılarını farklı bir platforma taşıyarak, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla paylaşımlara başlayacak. Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, 'Bu ortamda çocuklara nasıl yaklaşılmalı? Neler konuşulmalı? Deprem nasıl anlatılmalı?' sorularını yanıtladı.

Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen, çocuklara herhangi bir konuda açıklama yaparken çocuğun yaşı ve gelişimsel düzeyinin göz önünde bulundurulmasına özen gösterilmesini istedi. Çocuklarla iletişim kurarken gelişimsel olarak çocukları okul-öncesi dönem ve okul dönemi çocukları olarak ayırmak gerektiğini vurgulayan Dilek Şirvanlı Özen, okul-öncesi ve okul çağındaki çocuklara depremin nasıl anlatılabileceğini şu şekilde örneklerle anlattı:

"Örneğin okul öncesi küçük yaş guruplara 'Hiç yoldan büyük bir kamyon geçerken yerin biraz sallandığını hissettin mi? İşte bazen yer çok daha fazla sallanabilir ve buna deprem denir' şeklinde bir açıklama yapılabilir. 'İşte böyle deprem hissedersek, yere çömelmeli, başımızı kapatmalı ve sarsıntı geçene kadar tutunmalıyız. Bu şekilde güvende kalabiliriz. Bu durum biraz ürkütücü olabilir ama emin ol büyükler bizi güvende tutmak için çok çalışıyorlar.'"



Çocukların depremleri anlamalarına yardımcı olacak basit bir deney gösterebileceğini ifade eden Özen, "Örneğin bir tepsi jöle alıp üzerine oyuncaklar veya başka nesneler koyabilirsiniz. Ardından tepsiyi sallayabilir ve nesnelerin nasıl hareket ettiğini gösterebilirsiniz. Bu, deprem sırasında yerin nasıl hareket ettiğine benzer bir görüntüdür" diye konuştu.

Okul çağı çocuklarına depremin, yer kabuğunun devasa parçaları olan tektonik levhaların hareket ederek birbirine sürtünmesiyle meydana gelen bir doğal afet olduğu anlatılabileceğini kaydeden Özen, "Bu hareket yerin sarsılmasına neden olabilir ve bu bazen çok şiddetli olabilir. Binalara, yollara ve diğer yapılara zarar verebilir. Bu nedenle, bir deprem durumunda hazırlıklı olmak ve ne yapılacağını bilmek önemlidir" şeklinde konuştu. Ayrıca, depremlerin resimlerini veya videoların kontrollü bir şekilde gösterebileceğini ve binaların çökmesine veya raflardan eşyaların düşmesine neden olabilecekleri anlatılarak, hasarlar hakkında konuşulabileceğini iletti. Özen ayrıca, bir depreme hazırlıklı olmanın önemli olduğu bir plan yapılarak ve bir deprem olursa ne yapılacağını uygulayarak açıklanabileceğine değindi.