Çocuklara depremi anlatmak: Her yaş düzeyinde farklı yöntem izlenmeli...



"Sakin olun, yumuşak ve kibar bir biçimde konuşun. Olay hakkındaki görüşlerini dinleyin. Göz seviyelerinde konuşmaya ve anlayabilecekleri kelimeler ve açıklamalar kullanmaya çalışın. Yaşlarına göre ilgileri hakkında sohbet etmeye ve oyun oynamaya çalışın. Onlara zaman tanıyın ve ilgi gösterin. Günlük rutinleri devam ettirmeleri için yardım edin. Ne olduğuna dair gerçek bilgileri paylaşın ve güncel durumu anlatın. Üzgün olmalarına izin verin. Güçlü olmalarını beklemeyin. Düşüncelerini ve korkularını yargılamadan dinleyin. Karşılaştıkları tehlikeleri sorun, onları destekleyin ve zarar görmekten en iyi nasıl kaçınacaklarını tartışın. Başkalarına yardım edecek fırsatlara izin verin ve teşvik edin."