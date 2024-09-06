Çocuklarda baş ağrısı bu durumun habercisi olabilir! Uzmanından okul öncesinde sağlık taraması önerisi...

'YAKIN EKRAN KULLANIMI MİYOPİ BAŞTA OLMAK ÜZERE KIRMA KUSURLARININ GELİŞMESİNDE EN ÖNEMLİ ETKEN'

Dr. Acar, okul çağında çocukların göz sağlığını korumak için ekran sürelerinin sınırlandırılmasının önemine dikkat çekti. İdeal ekran süresi önerisinde bulunan ve günümüzde artan miyopi vakaları göz önüne alındığında, çocukların çalışma ortamlarının düzenlenmesi ve okuma mesafelerine de dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Acar şöyle konuştu:

"Okul çağı çocuklarda göz sağlığını korumak için günümüzde tabii ki bizi en çok ilgilendiren özellikle bu yakın ekran sürelerinin kontrollü tutulması. Okul öncesi çocuklarda zaten hem psiko-sosyal hem de göz sağlığı açısından ekran sürelerini minimumda tutmak tavsiye ediliyor ama tabi okul çağında artık akademik aktiviteleri için de çocuklar bunu kullandıklarından sınırlamak çok kolay olmuyor. Benim çocuklarda önerim 5-8 yaş aralığında günlük 1 saati, 8-12 yaş aralığında ise günlük 2 saati aşmayacak şekilde ve bu süreleri de en azından üç ya da dört parçaya bölerek ekran kullanımına izin verilmesi çok önemli. Çünkü biliyoruz ki yakın ekran kullanımı günümüzde kırma kusurlarının özellikle Miyopi'nin erken başlamasında ve hızlı ilerlemesinde, gelişmesinde bizim için en önemli etken olarak yer alıyor. Bu yüzden bu anlamda ailelere bu açıdan çok büyük görevler düşüyor. Tabii ki ekran sürelerinin kısıtlanmasının yanında çocukların çalışma ortamlarının ışıklarının ayarlanması, yeterince aydınlık ortamların sağlanması ve örneğin; okurken, yazarken kitap ve defterlere yine çok fazla yaklaşmadan, çalışma mesafelerinin yeterince geniş olması göz sağlığını korumaları açısından çok önemli."