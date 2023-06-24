Çocuklarda büyüme hormonunun baskılanmasına neden oluyor! Özellikle bu alışkanlık...

Çocuklarda da giderek daha sık görülmeye başlanan obezite, beraberinde birçok farklı sorunu da getiriyor. Özellikle hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme çocuklardaki büyüme hormonunun salgılanmasının önüne geçeebiliyor. Konu hakkında konuşan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, çeşitli beslenme önerilerinde de bulunuyor.

DHA Giriş Tarihi: 24.06.2023 16:28 PAYLAŞ ABONE OL

Çocuklarda obezitenin arttığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, çocuklarda obezitenin neden arttığıyla ilgili konuştu. Koçan, "En büyük etkenlerden birisi kötü beslenme ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının yanında yetersiz fiziksel aktivitedir" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR SEBZE TÜKETİMİNDE ÇOK YETERSİZ" Çocukların evlerde, bilgisayar, tablet ve televizyon, cep telefonu gibi elektronik aletlerle vakit geçirip hareketsiz kalmasının çok büyük bir problem oluşturduğunu söyleyen Koçan, "Bunun yanında paketlenmiş, abur cubur dediğimiz gıdaların tüketiminin çok fazla beslenmelerinde yer almasıyla sağlıklı gıda tüketiminin reddi başladı. Özellikle çocuklar sebze tüketiminde çok yetersiz. Bunun yanında büyüme gelişme açısından protein yönlü beslenme çocuk gelişiminde çok büyük rol oynamaktadır. Bu gıdalar, balık, et, tavuk, yumurta gibi gıdalardır. Özellikle kahvaltıda yumurta tüketmek ve tavuk, balık vb. besinlerin öğlen ya da akşam yemeğine katılması gerekiyor" diye konuştu.