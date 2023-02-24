Çocuklarda hızlı nefes alma o hastalığın belirtisi olabilir! Tanı koymak için...

HIZLI NEFES ALMA GÖRÜLEBİLİR Doç. Dr. Demir, üfürümde görülen belirtilerle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Belirtiler üfürüme neden olan hastalığa bağlı değişir. Kalp hastalığı ve ona bağlı üfürümü olan çocuklarda kalbin hızlı atması, kalp atışının elimizle kolayca hissedilmesi, hızlı nefes alma, nefes almada güçlük, hırıltı, emerken çabuk yorulma, uzun süre emememe, özellikle alın kısmında soğuk terleme, göz kapakları ve popo kısmında şişlik, yeterince ememediği ve enerji tüketimi arttığı için tartı alımında yetersizlik, sık akciğer enfeksiyonu geçirme, göğüs ağrısı, morarma, bayılma gibi belirtiler görülebilir. Bu bulguların varlığında ailelerin vakit kaybetmeden çocuk kardiyolojisi uzmanlarına başvurmaları gerekir. Bununla birlikte, sağlıklı çocuklarda da üfürüm saptanabilir. Üfürümü olan sağlıklı çocukların çoğunun kalple ilgili bir yakınması yoktur. Bu çocuklar genellikle kalp dışı nedenlerle muayene edilirken üfürüm duyulduğu için çocuk kardiyologlarına yönlendirilen çocuklardır. Hiçbir belirti göstermeyen ve dinlemekle üfürüm duyulmayan çocuklarda da nadiren kalp hastalığı saptanabileceği unutulmamalıdır."

TEŞHİSTE EKOKARDİYOGRAFİ ÖNEMLİ Tanı koyma sürecinden bahseden Doç. Dr. Demir, "Çocukta üfürüm yanında çabuk yorulma, nefes darlığı, morarma gibi ilave yakınmaların olup olmaması; üfürümün şiddeti ve duyulduğu kalp bölgesi duyulan üfürümün masum mu, yoksa hastalığa bağlı bir üfürüm mü olduğu hakkında fikir verir. Masum ve hastalığa bağlı üfürümlerin kesin olarak ayırımı çocuk kardiyolojisi uzmanlarınca uygulanan kalp ultrasonu olarak tarif edebileceğimiz ekokardiyografi (EKO) ile yapılır. Ekokardiyografi, anormal üfürümlerin hangi hastalıktan kaynaklandığını anlamamızı da sağlar. Kompleks doğuştan kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisinde bazen kalp kateterizasyonu ve anjiyografiden de yararlanırız" açıklamasında bulundu.