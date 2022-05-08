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Çocuklarda kilo artışına dikkat! Her 5 gençten 1'i...

Kovid-19 salgının tüm dünyada etkili olmasıyla birlikte herkesin eve kapanması, çocuklarda da egzersizin kısıtlanması gibi nedenlerle kilo alımını tetikledi. Yapılan araştırmalar sonucu Kovid-19 öncesi ile sonrası arasındaki karşılaştırmalarda çocukların kilolarında artış tespit edildi.

AA
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Giriş Tarihi: 08.05.2022 09:39
ÇOCUKLARDA KİLO ARTIŞINA DİKKAT! HER 5 GENÇTEN 1’İ...

Kovid-19 salgınının ilk altı ayında çocuklarda ve ergenlerde obeziteye yakalananların sayısının hızla arttığı bildirildi.

EurekAlert'in haberine göre, ABD'nin Ohio eyaletindeki Nationwide Çocuk Hastanesinden araştırmacılar, Kovid-19 salgınının ilk 3-6 ayı arasında, çocuk ve ergenlerdeki kilo alımını inceleyen bir çalışma yürüttü.

Bilim insanları, salgın öncesinde (1 Ocak - 30 Mart 2020) ve salgının ilk dönemlerinde (1 Haziran - 30 Eylül 2020) en az bir kez kilo ve boy kaydı yaptırmış, 2-17 yaş arası 4 bin 509 çocuk ve ergenin verilerini inceledi.

Çalışmada, salgın öncesinde yüzde 38 olan obezite görülen çocuk oranının, salgın sonrası yüzde 45'e yükseldiği tespit edildi.

Uzmanlar, yaklaşık 5 gençten birinin salgın sırasında en az 5 kilogram aldığını açıkladı.

Araştırmanın baş yazarı Ihuoma Eneli, Kovid-19 nedeniyle okullarda yüz yüze eğitimin sonlanması, uyku bozuklukları, egzersiz eksikliği, artan ekran süresi, kaygı ve stresin kilo almaya yol açtığını ifade etti.

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