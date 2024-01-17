Çocukların kafasını yana yatırması o durumun habercisi olabilir! Erken yaşta tedavi edilmesi gerekiyor...

Okul çağındaki çocukların öğrenme sürecinde en önemli fonksiyonu gözlerin üstlendiğini söyleyen Prof. Dr. Halil İbrahim Altınsoy, "Okul dönemindeki çocuklarda rastlanan görme bozuklukları, şaşılık ve göz tembelliği gibi sorunlar erken teşhis ve tedavi edildiğinde hem okul başarısında hem de sosyal yaşamda meydana gelebilecek olumsuzluklar önlenebilir. Bu sebeplerle çocuklarda rutin göz muayenesinin aksatılmaması gerekir" diye konuştu.

Çocukların göz sağlığının korunmasında ebeveynlerin rolü önemine vurgu yapan Prof. Dr. Altınsoy, ebeveynler gibi öğretmenlerin de çocukların davranışlarını izleyerek göz sağlığının durumu hakkında fikir sahibi olmalarının mümkün olduğunun altını çizdi.

"GÖZ TEMBELLİĞİ 7 YAŞINDAN ÖNCE TEDAVİ EDİLMELİ"

"Kırma kusurları, göz tembelliği ve şaşılık çocuklarda sık rastlanan göz problemleri arasındadır" diyen Prof. Dr. Altınsoy, "Bunların büyük bir bölümü gelişim döneminde ortaya çıkmaktadır. Gözler çocukluk dönemi boyunca gelişimini sürdürdüğü için çocuklukta meydana gelebilecek sorunlar ilerleyen yaşlarda geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir. Özellikle göz tembelliğinin 7 yaş öncesi tedavi edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

"KAFASINI YANA YATIRMASI GÖZ BOZUKLUĞU İŞARETİ OLABİLİR"

Prof. Dr. Altınsoy, şöyle devam etti:

"Ailelerin, çocuklarının davranışlarını izleyerek gözlerinde herhangi bir problem olup olmadığını anlamaları mümkün olabilir. Çocuğun kitaplarına ve ekranlı cihazlara yakından bakması, okuma yaparken eliyle takip etmesi, baş ve göz ağrısından şikayet etmesi ve kafasını yana yatırması göz bozukluğu olduğuna işaret edebilir. Bu şikayetlerle birlikte huzursuzluk davranışları sergilemesi, ödevlerini yapmak istememesi ve derslerindeki başarısının düşmesi gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu durumda ailelerin uzman bir göz doktoruna danışması hem çocuklarının sağlığı hem de okuldaki başarısı açısından önemlidir" dedi.

AÇIK HAVADA VAKİT GEÇİRMEK ÖNEMLİ

Göz bozukluklarının ilerlemesini yavaşlatan faktörlerin kesin olarak belirlenemediğini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Altınsoy, "Yakın çalışmalarda yaklaşık 20 dakikada bir gözlerin uzağa bakarak dinlendirilmesi yararlı olabilir. Mümkün olduğunca açık havada zaman geçirmenin göz bozukluklarının ilerlemesini yavaşlattığı düşünülmektedir. Çocukların yakın görmeye fazla ihtiyaç duymayacağı; güneş ışığı alabildikleri açık hava park ve bahçelerde oynayacakları oyunların bazı göz bozukluklarında ilerlemeyi yavaşlatma olasılığı yüksektir. Rutin göz muayenesi ve erken teşhis sayesinde bütün bu sorunlar oluşmadan çözüme kavuşturulabilir. Okul dönemindeki çocukların yıllık göz muayenesinin yaptırılması, ailelerin ihmal etmemesi gereken bir sorumluluktur" diye konuştu.