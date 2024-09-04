Çocukların okulda başarısız olmasının nedeni! Eğer ailelerde bu şikayet varsa...

'MİYOPİYİ YAVAŞLATAN GÖZLÜK CAMLARI VAR'

Gözlükçü Nazif Eken de tüm velilerin çocuklarını yılda 1 kez göz muayenesine götürmeleri gerektiği tavsiyesinde bulundu. Teknolojinin gelişmesiyle çocuklarda miyopinin ilerlediğini aktaran Eken, "Optik sektörü, gözlük camı sektörü çok güzel ilerleyen bir trendin içerisinde. Miyopiyi durduran, yavaşlatan gözlük camları var. Doktorlarımız bunları reçeteye yazıyor. Tablet, bilgisayar ve cep telefonlarından yayılan mavi, mor ışıklar gözde kalıcı hasar bırakıyor. Bunun için mutlaka ekran karşısında çocukların kaplamalı camları kullanması gerekiyor. Bu camlar sadece ekran karşısında kullanılır. Günlük hayatta kullanmasınlar. Bunlar biraz sarartılmış camlar olduğu için algıda seçiciliği düşürüyor" dedi.

'KALİTELİ CAM VE ÇERÇEVE TERCİH EDİN'

Gözlük çerçevesi seçiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Eken, çerçevede kullanılan ürünün kanserojen bir ürün içermemesi gerektiğini belirterek, "Maalesef plastik artığından ucuz ve kalitesiz çerçeveler satılıyor. Atık ham maddelerden yapılan çerçeveler birçok kişinin cildinde kalıcı hasarlar bırakabiliyor. Tedavisi de mümkün olmuyor. Çerçeve seçimi yaparken de lütfen kaliteli çerçeveler alsınlar. Çocuklarımıza nasıl gıda değeri düşük besin yedirmiyorsak, cam ve çerçevede de mümkün olduğunca kaliteli ürünler tercih etsinler. Bunun için diploma sahibi gözlükçülere gitsinler. İyi gören çocuk mutlu ve başarılı olur. Bunun için çocuklarımızın iyi görmesini sağlayalım" diye konuştu.