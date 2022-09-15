Çocukların sağlığını korumada özellikle bu 5 maddeye dikkat!

Okullar açıldı. Kimi anneler endişeli, kimi anneler ise eğitime ve ev düzenine dönüş için okulların açılmasını bekledi. Okula ya da kreşe ilk defa başlayan evlatlarımız için dış dünyayla tanışmanın şerefine en az birkaç kez hastalıkların kapımızı çalacağı kesin. Bununla birlikte aile fertlerinin de bu durumdan fazlasıyla payını alacağı da kesin. Yazın bol meyve yedik, antioksidan yükledik ama yeterli değil! Beş maddeye dikkat edenlerin ise bu kışı sapasağlam geçirmeleri imkânsız değil!

1. Protein kaynakları önemli, fakat yağ içeriklerine dikkat etmeli!

Tüm vücut hücrelerinin en önemli yapıtaşlarından biri proteinlerdir. Yeterli protein alımı ile tüm vücut hücrelerinin olduğu gibi bağışıklık sistemi hücrelerinin de düzgün çalışması sağlanacaktır.

Kahvaltıda yumurta, peynir; kalan ana öğünlerde et-tavuk varsa çocuğunuzun bir eli büyüklüğü kadar miktarda, balık varsa iki eli büyüklüğü kadar tüketilmelidir. Et tüketimi haftada 2 kez balık, 2-3 kez kırmızı et, 2 kez de tavuk eti şeklinde sağlanmalıdır. Bitkisel protein olan kurubaklagiller ise haftada en az 2 kez olacak şekilde tüketilmelidir.

Çocuklarınıza kahvaltıyı sevdirecek, yumurta yemeyen çocuklarınıza yumurta yedirecek tarifimi yazının sonunda bulabilirsiniz.