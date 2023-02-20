Çocukların travmalarını azaltmada çok büyük rol oynuyorlar! Kaygılarını azaltmak için...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ara verilen eğitime bugün tekrar başlanıyor. Bu süreçte öğretmenlerin öğrencilere davranışının büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Selin Küçük, doğal afetler sonrası çocuklarda kaygıyı azaltacak önerilerde bulundu. Bu sayede çocukların yaralarının daha hızlı sarılabileceğini söyleyen Küçük, dikkat edilmesi gereken noktaları da paylaştı.

İHA Giriş Tarihi: 20.02.2023 16:28 PAYLAŞ ABONE OL

Deprem de sel ve fırtına gibi doğal afetler arasında yer almaktadır. Depremin diğer doğal afetlere göre belirti vermeden gelmesi yetişkinler kadar çocuklarda da olumsuz psikolojik etkiler bırakabilmektedir. Ayrıca dijital içerik mecralarında yayınlanan deprem görüntüleri de çocuklarda kaygıya neden olabilmektedir. Meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin arkasından okullarda ara tatilin uzatılmasının çocuklar üzerinde farklı etkileri tetikleyebileceğini söyleyen Uzman Klinik Psikolog Selin Küçük, "Deprem nedeniyle ertelenen okul sürecinin yeniden başlamasıyla öğretmenlere çocuklardaki kaygının azaltılmasıyla birlikte büyük görevler düşmektedir" dedi.



Öğrencilerin hislerini dinlemek gerek

"Büyük doğal afetlere bağlı can kayıplarının da yaşandığı zorlayıcı zamanlarda gerek aileler gerekse öğretmenler büyük kaygılar içinde olabilmektedir. Ancak sakin bir tavır benimseyip çocuklar üzerinde depremin oluşturduğu psikolojik etkilerin üstesinden gelebilmek mümkündür" diyerek sözlerine devam eden Uzman Klinik Psikolog Selin Küçük, "Özellikle de okulların yeniden başladığı günlerde eğitimcilerin hemen derslere başlamak yerine çocukları dinlemesi ve onları anlamaya çalışması doğru olacaktır. Çocukların deprem gibi doğal afetlerin sürecinde evlerde neler yaşadığını bilmek ya da öngörülerini genellemek çok mümkün değildir. Çocuklardan bazıları akrabalarını kaybetmiş olabilir, doğal afet sürecini deneyimlemiş olabilir veya kaygılı ebeveynleriyle birlikte zaman geçirmiş olabilir. Bazı çocuklar da sosyal medya üzerinden uygun olmayan görüntülerle karşılaşmış olabilir. Bu nedenle eğitimcilerin okulun ilk günlerinde onların hissettiklerini dinlemeye zaman ayırması yapıcı bir davranış olacaktır" dedi.