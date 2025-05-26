Çölyak hastalığının tedavisi belli oldu! Aslında tüketmeniz gereken tek besin...

Bağırsakların glütene karşı hassasiyeti olarak da tanımlanabilen çölyak hastalığı bireyler hayatını kabusa çevirebiliyor. Özellikle şişkinlik, kabızlık gibi şikayetler nedeniyle günlük yaşantıları sekteye uğrayan bireyler için uzmanlar ise farklı bir beslenme şekli öneriyor. Peki çölyak hastalığında nelere dikkat etmek gerekiyor?

İHA Giriş Tarihi: 26.05.2025 11:41 PAYLAŞ ABONE OL

İç Hastalıkları Dahiliye Uzmanı Op. Dr. Dündar Güngör, çölyak hastalığının tek tedavisi glütenden kaçınmak olduğunu belirterek, "Yumurta, et, balık, tavuk gibi gıdalar tüketilirse çölyak hastalığını büyük bir oranda tedavi edilmiş oluyor ve bağırsak sağlığına kavuşmaya başlıyor. Aynı zamanda glütenden her zaman uzak durulması gerekiyor" dedi.



İç Hastalıkları Dahiliye Uzmanı Op. Dr. Dündar Güngör, glüten entropatisi diye bilinen çölyak hastalığı hakkında bilgiler verdi. Bağırsakların glütene karşı aşırı hassasiyetin sonucu ortaya çıkan bir hastalık olduğunu genellikle hastaların, gaz şişkinliği, ishal, zaman zaman kabızlık gibi şikayetlerle geldiğini belirtti. Op. Dr. Güngör, "Hastalarımız tedavi için gelip şikayetlerini anlatırken, belli gıdalardan sonra rahatsızlıkların olduğunu ifade edince ilk etapta çölyak hastalığı düşünüyoruz. Belirtilerinde tabi bununla birlikte halsizlik, yorgunluk, hafızayla ilgili sorunlar bile ortaya çıkabiliyor. Çünkü vitamin eminimi, proteinlerin eminimi gibi bozukluklarla birlikte de gidiyor" dedi. İç Hastalıkları Dahiliye Uzmanı Op. Dr. Dündar Güngör, glüten entropatisi diye bilinen çölyak hastalığı hakkında bilgiler verdi. Bağırsakların glütene karşı aşırı hassasiyetin sonucu ortaya çıkan bir hastalık olduğunu genellikle hastaların, gaz şişkinliği, ishal, zaman zaman kabızlık gibi şikayetlerle geldiğini belirtti. Op. Dr. Güngör, "Hastalarımız tedavi için gelip şikayetlerini anlatırken, belli gıdalardan sonra rahatsızlıkların olduğunu ifade edince ilk etapta çölyak hastalığı düşünüyoruz. Belirtilerinde tabi bununla birlikte halsizlik, yorgunluk, hafızayla ilgili sorunlar bile ortaya çıkabiliyor. Çünkü vitamin eminimi, proteinlerin eminimi gibi bozukluklarla birlikte de gidiyor" dedi.