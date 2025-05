Çölyak hastalığının tedavisi belli oldu! Aslında tüketmeniz gereken tek besin...

"Yumurta, et, balık, tavuk gibi gıdalar tüketilirse çölyak hastalığını büyük bir oranda tedavi edilmiş oluyor ve bağırsak sağlığına kavuşmaya başlıyor" Çölyak hastalığını tedavisi olduğunu ama tedavi sürecinde hastaya bir takım görevlerin düştüğünü ifade eden Op. Dr. Dündar Güngör, "Hastaya düşen glütenli gıdaların beslenmesinden uzak durmasıdır. Sebze ve meyveyle beslenmelerini öneriyoruz. Veya yumurta, işlenmemiş et, balık, tavuk tüketebilirler. Aynı zamanda tahıllarda mısır ve mısır unu gibi şeylerde glüten bulunmuyor. Hastalarımız bu tür gıdaları tükettiklerinde zaten çölyak hastalığını büyük bir oranda tedavi etmiş oluyoruz ve bağırsak sağlığına kavuşmaya başlıyor. Ancak sonrasında tekrar glütenli bir şey yenildiğinde hastalarımız tekrar aynı şikayetlerle geri gelebilir" dedi.





"GLÜTENDEN HER ZAMAN UZAK DURULMASI GEREKİYOR"

Glütenden her zaman uzak durmakta fayda olduğunu kaydeden Op. Dr. Dündar Güngör, "Glütenden her zaman uzak durmakta fayda var. Glüten özellikle tiroid, otonom tiroid ve haşimato tiroid gibi hastalıklara da sebep oluyor. Glütenin protein yapısı, tiroid hücreleriyle benzerlik gösteriyor. Vücut tiroid hücrelerinde glütene karşı hassas. Tiroid hücrelerinde glüten sanarak saldırmaya geçip haşimato tiroide sebep olabiliyor. Vücudunuz bunu adapta olmadığı için saldırıya geçiyor. Sonrasında da kendi hücrelerine de saldırarak çölyak hastalığı, haşimato tiroid gibi rahatsızlıklara sebep oluyor" ifadelerini kullandı.