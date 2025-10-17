Covid-19 yeniden artışa mı geçti!? Uzmanlar açıkladı: "Çok yoğun hastalarımız geliyor"

Son dönemde hastanelerin acil servislerine ateş, halsizlik, yutma zorluğu, kemik-eklem ağrıları ve kas ağrısı şikayetiyle başvuran hasta sayısında artış olmaya başladı. Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan da havaların soğumasıyla birlikte kapalı alanlarda yaşam artmaya başlayınca hastalıklarda da artış başladığını kaydetti.

Yine covid varyantları gördüklerini belirten Dr. Atakan, "Yine Covid varyantlarını görüyoruz. Çok yoğun bir şekilde hastalarımız geliyor. Ateş, halsizlik, yutma zorluğu, kemik-eklem ağrıları, kas ağrılarıyla bu yıl covid'e bulantı ile ishal de katıldı. Bunlarla ciddi şekilde hastalar, enfekte olup geliyorlar. Bunun yanında influenza (grip) 4 mevsimde var; ama sonbahar ayında artmaya başladı. Yüzde 90 oranında, araştırma yapılan kuruluşlarda Covid'in pozitif olduğu ve varyantları tespit edilmiş durumda. Bulaşma oranı çok fazla. Yeni covid varyantları, eskisine göre şiddetli sırt ağrılarına neden olabiliyor. Boğaz ağrısıyla gelen ve bağışıklığı kuvvetli olanlar daha hafif atlatıyor. Tabii doktor kontrolünde olunmasında fayda var. Eskisi gibi bağışıklığı kuvvetli olanlarda nefes darlığı yapmıyor. Okullarda çocuklar gribi daha fazla yayabiliyor. Hatta kasım ile aralık aylarında biz pik yapmasını bekliyoruz. Mart ve nisandan sonra ise tekrar azalma trendine girecektir. Artık 3 valanlı aşı yapılıyor. Grip aşısı çok önemli. Özellikle risk gruplarında herkesin olması lazım. Gebelerin, gençlerin, bebeklerin olması lazım" dedi.