Covid-19'la kaybettiği akciğerine kavuştu! Onun bayramı "yeniden nefes" alabilmek oldu...

"AMBULANSA GENELDE KORKUYLA BİNİLİR BİZ SEVİNÇLE BİNDİK"

Mesut Taş ise 10 yıllık evliliklerinin son 3 yılının kabus gibi geçtiğini kaydederek organın bulunduğu haberinin geldiği gece heyecandan ne yapacağını bilemediğini ve ambulansa büyük bir sevinçle bindiklerini söyledi. Taş, "Bir hafta evdeysek bir ay hastanedeydik. Umudumuzu kesmeye başlamıştık çünkü ülkemizde organ bağışı çok az. Biz ailece parka gitmeye bile hasret kalmıştık. Ameliyattan önce bir ay sonrasını dahi göremiyorduk. O gece saat 23.30 sıralarında hastaneden telefon geldi. O an elim ayağım birbirine dolanmaya başladı. Hemen ambulansı çağırdım eşimi hastaneye götürmek için. Genelde ambulansa korku, panik içinde binilir ama biz heyecanla ve sevinçle bindik. Buraya nasıl geldiğimizi hiç bilmiyorum. Nakilden sonra eve gittiğimizde büyük oğlum çok sevindi. 'Baba artık ailece her şeyi yapabiliriz değil mi?' dedi. Allah bağış yapan aileden ve buradaki ekipten razı olsun. Eğer organ çıkmasaydı şu an eşimi kaybetmiş olabilirdik" diye konuştu.