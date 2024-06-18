Covid-19'la kaybettiği akciğerine kavuştu! Onun bayramı "yeniden nefes" alabilmek oldu...

"ORGAN BAĞIŞI SAYESİNDE ÜÇ ÇOCUK YETİM KALMAKTAN KURTULDU" Dr. Ersin Çardak, Cansu Taş'ın nakilden önceki son haftalarında sık sık akciğer sönmesi nedeniyle hastanede yatmak zorunda kaldığını anlatarak, "Bayram öncesi yine bir akciğer nakli hastasını taburcu etmenin heyecanını yaşıyoruz. 32 yaşında 3 çocuk annesi gencecik bir hasta. 2 yıldır tanısı var, akciğer sertleşmesi nedeniyle 2021 yılında tanı almış. Kovid'in de tetiklediği, muhtemelen ailesel geçişli bir tablo. Çünkü ağabeyini de 32 yaşında aynı hastalıktan kaybetmişler. Hastamız bize geldiğinde nakil açısından değerlendirdik ve uygun bulundu. Çok şanslıydı, çok kısa bir sürede uygun organ çıktı. Allah onu çocuklarına bağışladı. Şayet uygun organ çıkmasaydı ağabeyinin yaşadığı süreç Cansu için de geçerli olacaktı ve 3 çocuk yetim kalacaktı. O şans, bağışçı aile sayesinde sağlandı" dedi.

"BAĞIŞ AZ, HASTALARIMIZI LİSTEDE BEKLERKEN KAYBEDİYORUZ" Listede beklerken vefat eden hastaları olduğunu ve yeterli bağış olmadığı için pandemiden sonra akciğer nakillerinin birden durduğunu anlatan Dr. Çıtak, "Organ nakli koordinatörümüzün 'Bugün şu hastamızı kaybettik' şeklinde mesajlarını almak bizim açımızdan çok üzücü gerçekten. Pandemi öncesinde yıllık 24-25 naklimiz oluyordu. Planımız, bu sayı 50'li rakamlara ulaştırmaktı. Ama pandemi ile birlikte çok hızlı bir düşüş oldu. Örneğin bu yıl şu ana kadar sadece 5 nakil yapıldı bizim merkezimizde. Cansu beşinci nakil hastamız. Organ bağışı olmayınca bu rakamlar ister istemez düşüyor. O yüzden hastalarımızı bekleme listesindeyken kaybediyoruz. Şu anda aktif iki merkez var akciğer nakli yapan. Ankara'da Şehir Hastanesi'nde Prof. Dr. Mustafa Yekeler ve ekibi ile Prof. Dr. Erdal Taşçı hocamız ile Koşuyolu olarak bizim merkezimiz" ifadelerini kullandı.