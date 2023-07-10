Covid-19’un beklenmeyen etkisi! Dünyada ikiz, üçüz gebelik artışta: Türkiye’de ise...

ABD'NİN ÇOĞUL GEBELİK VERİLERİ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) bağlı Ulusal Sağlık İstatistikleri Kurumu (NCHS) tarafından Ocak 2023'te yayımlanan raporda, ülkede 2021'deki çoğul gebeliklere yer verildi.

2020'ye oranla 2021'de 1782 daha fazla çoğul doğum yapıldığı bildirilen raporda, 2021'deki çoğul doğumlardan 114 bin 161'inin ikiz, 2 bin 933'ünün de üçüz veya daha fazla bebekli doğum olduğu açıklandı.

Raporda, 2021 itibarıyla ülkedeki ikiz doğum oranının binde 31,2'ye, üçüz veya daha fazla bebekli doğumlarda ise oranın yüz binde 80'e karşılık geldiği kaydedildi.

İkiz doğum oranlarının en yüksek olduğu eyaletlerin Connecticut ve Michigan olduğu aktarılan raporda, 30 ila 34 yaşlar, kadınların çoğul gebeliğe en yatkın olduğu yaş grubu olarak gösterildi.

Öte yandan raporda, 2019'da başlayan Kovid-19 salgınıyla çoğul gebeliklerin azalmaya başladığı belirtildi.

Raporda, 2018'de toplam 127 bin 61 çoğul doğum olduğu belirtilirken, bu sayının 2019'da 123 bin 577'ye, 2020'de 115 bin 312'ye gerilediği ifade edildi.

İkiz doğumlardaki düşüşün, tekil doğumlardaki düşüşü geride bıraktığına dikkati çekilen raporda, tek çocuğun dünyaya geldiği doğum oranının yüzde 3, ikiz doğum oranının yüzde 7 azaldığı aktarıldı.

Araştırmacılar oranlardaki değişimin, salgın sırasında tüp bebek uygulaması benzeri üreme tedavilerinde yaşanan aksamalardan kaynaklandığını düşünüyor.