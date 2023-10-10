D vitamini depolarını dolduruyor! Kış boyu hasta olmamanın sırrı...

Beslenme uzmanı ve araştırmanın ortak yazarı Dr Pamela Mason; "D vitamini alımları ile tavsiyeler arasındaki boşluğun kapatılması, eksikliği önlemek ve kemik ve kas sağlığını korumak, özellikle de beslenmeyle ilgili raşitizm ve osteomalaziyi (kemik yumuşaması) önlemek için bir zorunluluktur" açıklamasında bulundu.

Güneşe maruz kalma, D vitamininin önemli bir unsurudur, ancak Dr. Nisa Aslam, ilgili cilt kanseri riskleri konusunda uyardı. "Güneşe maruz kalmak aynı zamanda güneş yanığına da neden oluyor ve cilt kanseri riski de oluşturuyor. Mevsimler, günün saati, günün uzunluğu, bulut örtüsü, hava kirliliği, ciltteki melanin içeriği ve güneş kremi UV'yi etkileyen faktörler arasında yer alıyor."

Güneş kremi sizi UV ışınlarından koruyacaktır, ancak Dr Aslam güneşe bir miktar maruz kalmanın yine de meydana geleceğini söylüyor.