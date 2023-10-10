D vitamini depolarını dolduruyor! Kış boyu hasta olmamanın sırrı...

Her ne kadar yaz dönemi geçirsek de, sıklıkla kapalı alanlarda kalanlar veya yeterince güneş ışığına temas edilmemesi sonucunda D vitamini alınamayabilir. Fakat D vitamini, kalsiyum emilimi için oldukça önemlidir. Böylece kas dokusu ve kemik yoğunluğu açısından en önemli detaylaradn biridir. Fakat kış aylarında daha da azalabilecek bu risklerden korunmak için D vitamini eksikliği belirtisinin farkında olmak önemlidir.
D vitamini eksikliği belirtileri;
Uzmanlar, doktorlara danışarak gerekli hallerde D vitamini takviyesi alınması gerekliliği ile ilgili uyarıda bulunuyor. Böylece olası bir D vitamini eksikliği sonucunda ortaya çıkabilecek risklere karşı kendinizi koruyabilirsiniz.
İnsanlar aynı zamanda somon ve sardalya gibi yağlı balıkların yanı sıra kırmızı et ve kahvaltılık tahıllar gibi zenginleştirilmiş gıdalar da dahil olmak üzere besin açısından zengin gıdalarla D vitamini açısından sağlıklı bir diyet uygulayabilirler.
The Food and Nutrition Journal'da yayınlanan Sağlık ve Gıda Takviyeleri Bilgi Servisi (HSIS), güneş ışığının besin maddesinin önemine işaret eden artan kanıtlara dikkat çekti.
Beslenme uzmanı ve araştırmanın ortak yazarı Dr Pamela Mason; "D vitamini alımları ile tavsiyeler arasındaki boşluğun kapatılması, eksikliği önlemek ve kemik ve kas sağlığını korumak, özellikle de beslenmeyle ilgili raşitizm ve osteomalaziyi (kemik yumuşaması) önlemek için bir zorunluluktur" açıklamasında bulundu.
Güneşe maruz kalma, D vitamininin önemli bir unsurudur, ancak Dr. Nisa Aslam, ilgili cilt kanseri riskleri konusunda uyardı. "Güneşe maruz kalmak aynı zamanda güneş yanığına da neden oluyor ve cilt kanseri riski de oluşturuyor. Mevsimler, günün saati, günün uzunluğu, bulut örtüsü, hava kirliliği, ciltteki melanin içeriği ve güneş kremi UV'yi etkileyen faktörler arasında yer alıyor."
Güneş kremi sizi UV ışınlarından koruyacaktır, ancak Dr Aslam güneşe bir miktar maruz kalmanın yine de meydana geleceğini söylüyor.