Bu vitamin eksikliği yatalak kalmasına neden oldu! Yaşadığı ilk belirti ise…

D vitamini eksikliği dünya çapında yaygın olmasına karşın hala sıklıkla yanlış teşhis edilmektedir. Vitamin eksikliği tanısının konulmasındaki zorluklardan biri, semptomların doğru teşhis edilemiyor olmasıdır.
Bununla birlikte, EMJ dergisindeki bir inceleme, özellikle güçsüz hastalarda besin eksikliği ihtimalinin üzerinde durulması gerektiği söylüyor. D vitamini eksikliği semptomlarının geniş yelpazesini vurgulamak için sağlık kurumu, eksikliği olan hastalarda üç şiddetli miyopati (kas hastalıkları) vakası sunar.
Makalelerden ilki, proksimal miyopati (kas hastalığı) ve klinik konfüzyon (zihin bulanıklığı) veya "ciddi sonuçlara yol açabilecek" diğer maligniteler (kötü huylu tümör) ile başvuran bir hastanın vaka senaryosunu sunmaktadır.
İnceleme şöyle diyor: "Hint asıllı 60 yaşında bir kadın girişimci, bir aydır yataktan kalkamama şikayeti ile başvurdu.
"Yatalaktı ve faaliyetlerini ve günlük yaşamını sürdürmek için iki kişinin yardımına ihtiyaç duyuyordu. Sorunları sekiz ay önce merdiven çıkmakta güçlük çekerek başladı ve giderek kötüleşmesi nedeniyle ofisini zemin katına taşımaya mecbur kaldı. İki ay geçmesine rağmen hiçbir gelişme olmadı ve bu değişikliğin üstesinden gelmekte zorlanıyordu."
Sağlık müfettişi, sorgulama sırasında hastanın yaklaşık bir yıldır güneş görmediğini, ancak iyi beslendiğini kaydetti.
Ciddi bir D vitamini eksikliğini ortaya çıkaran test sonuçları, sonunda ona D vitamini eksikliği nedeniyle hiperparatiroidizm teşhisi konulmasına yol açtı. Hastaya günlük aldığı D vitamini ve kalsiyum tabletleri kas içi enjeksiyonlarda tedavi edildi. Ayrıca beslenmesindeki kalsiyumu da artırması söylendi.
Bu, fiziksel olarak güçlenmesini sağladı ve yataktan yavaş yavaş kendi başına kalkabilmesi gibi önemli değişikleri de beraberinde getirdi.
D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİ ÖNLEMENİN YOLU
Besinler farklı gıdalarda değişen miktarlarda bulunsa da, ortalama bir diyet her zaman günlük ihtiyaçları karşılamaz. Ayrıca, güneş ışığının az olduğu ülkelerde, nüfusun daha büyük bir kısmında D vitamini eksikliği olması yaygın görülen bir durumdur.
Bunun nedeni, D vitaminin en büyük kaynağının güneş olmasıdır. Ancak D vitamini eksikliği yaşamamak adına bu yiyecekleri düzenli tüketmek de yeterli olabilir;
Diyetteki D vitamini kaynaklarının ihtiyaçları karşılayamadığı durumlarda, kış aylarında takviyeler gerekli olabilir. D vitamini takviyeleri reçetesiz alınabilse de, bireylerin bunları almadan önce bir doktora danışmaları önerilir.