DaBT İPA Hib Aşısı Nedir? Bebeklerde DaBT - İPA - Hib Aşısı Yan Etkileri Neler, Ne Zaman Yapılır, Ateş Yapar Mı?

DaBT - İPA - Hib Aşısı nedir bilmek isteyenler için bu, bebeklerde ve çocuklarda difteri, boğmaca ve tetanoz gibi bazı hastalıklara neden olan bir bakterinin etkisiz hale getirilmesi için uygulanır. DaBT - İPA - Hib Aşısı yan etkileri neler ve ateş yapar mı diye soranlar için bunun yanıtı, evettir. Birçok ebeveyn, DaBT - İPA - Hib Aşısı kaç doz ve kaç defa yapılır diye merak eder. DaBT - İPA - Hib Aşısı ne zaman yapılır? İşte merak edilenler…

DaBT - İPA - Hib Aşısı Nedir?

Bebekleri ve çocukları zamanında aşılamak, bazı bakteri ve virüslere karşı bağışıklık kazanmalarını sağlar. Aşıların ihmal edilmesi sonucu, hastalıklar, sakatlıklar ve hatta ölüm meydana gelebilir. Bu nedenle kesinlikle üzerinde durulması gereken bir konudur. Söz konusu aşılardan biri ise DaBT - İPA - Hib Aşısı'dır. Beşli karma aşı olarak da bilinen bu aşı, tetanoz, difteri, boğmaca, inaktif çocuk felci ve menenjite sebep olan bir bakteriye karşı koruma sağlar. Bağışıklama, bu hastalıklardan doğabilecek tehlikeli durumları büyük ölçüde önler. DaBT - İPA - Hib Aşısı, bebeklere ve çocuklara yapılır. Uygulama yöntemi yaşa göre değişkenlik gösterir. Genel olarak kol ve bacaklardaki kaslardan içeri enjekte edilir. 2 aylık, 4 aylık, 6 aylık ve 18 aylık bebeklere yapılır. 6 yaş, bu aşı için üst yaş sınırı olarak kabul edilir. 2-23 aylık bebeklere 8 hafta ara ile iki doz yapılırken, 24 ayını doldurmuş veya daha büyük olanlara ise tek doz uygulanır.

DaBT - İPA - Hib Aşısı Yan Etkileri Neler?

Diğer aşılarda olduğu gibi DaBT - İPA - Hib Aşısı'nın da bazı komplikasyonları bulunur. Beş ayrı hastalığa karşı bağışıklık kazandıran bu aşının yan etkileri arasında şunlar yer alır:

Yüksek ateş

Aşı yapılan bölgede lokal ağrı ve şişlik

Huzursuzluk

Çocuklarda bu yan etkiler görüldüğünde, yaşlarına uygun bir ateş düşürücü vermek ve aşı yapılan yeri kolonyalı bir pamuk ile temizlemek faydalı olur.