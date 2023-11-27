Dakikada kaç? Kalp atış hızınız kalp krizi riskiniz hakkında ne söylüyor?

Dinlenme kalp atış hızı, ister otururken ister uzanırken , dinlenirken kalbinizin atış sıklığıdır. Tipik olarak, bu veri sabah ölçülür (uyandığınızda ancak henüz hareket etmeye başlamadığınızda) ya da bir süre dinlendiğinizde ölçülür.
DİNLENME KALP ATIŞ HIZI NEDİR?
İnsanların çoğunluğunun dinlenme halindeyken kalp atış hızı dakikada 60 ila 100 atış arasındadır. Özellikle aktif biriyseniz ve sıklıkla egzersiz yapıyorsanız, dinlenme kalp atış hızınız dakikada 60 atıştan daha düşük olabilir, bu genellikle iyi bir şeydir.
John Hopkins Üniversitesi'nde koruyucu kardiyoloji direktörü yardımcısı Erin Michos , bu aralık içinde, düşük hızın daha iyi olduğunu, çünkü bu aralık, kalp kasınızın daha iyi durumda olduğu ve sabit bir atımı sürdürmek için çok çalışmak zorunda olmadığı anlamına geldiğini belirtti.
Harvard Health'in bildirdiği gibi, bu aralığın alt ucundaki dinlenme kalp atış hızları bazı koruyucu faydalar sağlıyor gibi görünüyor. Kadın Sağlığı Girişimi tarafından yayınlanan 2010 raporuna göre, dinlenme esnasındaki kalp atışları dakikada 76 atışın üzerinde olan menopoz sonrası kadınların kalp krizi geçirme olasılığı, kalp atışları dakikada 62 atış veya daha düşük olan kadınlara göre daha fazlaydı. Uzmanlar, dinlenme kalp atış hızınız dakikada 80 atışın üzerindeyse doktorunuzla konuşmanızı tavsiye ediyor.
DİNLENİRKEN KALP ATIŞ HIZINIZ NEDEN YÜKSELİR?
Dinlenme halindeki kalp atış hızınız bir dizi farklı faktöre bağlı olarak yükselebilir veya düşebilir. Michos, stres, kaygı, hormonlar, ilaçlar ve fiziksel olarak ne kadar aktif olduğunuzun tümünün dinlenme esnasındaki kalp atış hızını etkileyebileceğini belirtiyor.
Dinlenme halindeyken kalp atış hızınız zamanla artarsa , doktorunuzla konuşmanız gerekebilir. On yıl boyunca kalp hastalığı öyküsü olmayan 29.000'den fazla kişiyi takip eden 2011 tarihli bir çalışmada, dinlenme kalp hızındaki artışın kalp krizinden ölme riskinin daha yüksek olmasıyla ilişkilendirildi.
Dinlenme esnasındaki kalp atış hızınızı düşürmek söz konusu olduğunda, Cleveland Clinic düzenli egzersiz yapmanızı, stres seviyenizi yönetmenizi, kafein ve nikotin'den kaçınmanızı, sağlıklı beslenmenizi, susuz kalmamanızı ve düzenli miktarda uyumanızı öneriyor.