Dakikada kaç? Kalp atış hızınız kalp krizi riskiniz hakkında ne söylüyor?

Kalp atış hızı, birçok noktada önemli düzeyde sağlık bilgisi faktörler arasında bulunuyor. Özellikle dinlenme esnasında ortaya çıkan kalp hızı aralığınız genel sağlığınız hakkında düşündüğünüzden daha fazla bilgi sunuyor. İşte sağlığınızın işaretlerini izlemenizi sağlaycak o rakam...

Giriş Tarihi: 27.11.2023 16:38 PAYLAŞ ABONE OL

Dinlenme kalp atış hızı, ister otururken ister uzanırken , dinlenirken kalbinizin atış sıklığıdır. Tipik olarak, bu veri sabah ölçülür (uyandığınızda ancak henüz hareket etmeye başlamadığınızda) ya da bir süre dinlendiğinizde ölçülür.

DİNLENME KALP ATIŞ HIZI NEDİR? İnsanların çoğunluğunun dinlenme halindeyken kalp atış hızı dakikada 60 ila 100 atış arasındadır. Özellikle aktif biriyseniz ve sıklıkla egzersiz yapıyorsanız, dinlenme kalp atış hızınız dakikada 60 atıştan daha düşük olabilir, bu genellikle iyi bir şeydir. John Hopkins Üniversitesi'nde koruyucu kardiyoloji direktörü yardımcısı Erin Michos , bu aralık içinde, düşük hızın daha iyi olduğunu, çünkü bu aralık, kalp kasınızın daha iyi durumda olduğu ve sabit bir atımı sürdürmek için çok çalışmak zorunda olmadığı anlamına geldiğini belirtti.