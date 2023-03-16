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Dalak Ne İşe Yarar? Dalak Görevi ve Vücuda Faydası Nedir?

Vücut içerisinde her organın ayrı bir faydası bulunur. Bu organlar arasında dalak da yer alır. Yine de pek çok insan dalak görevi ve vücuda faydası nedir diye merak eder. Bu yazımızda sizin için dalak olmazsa ne olur, dalak vücutta hangi görevi görür gibi soruların yanıtlarını derledik. Eğer siz de dalak ne işe yarar diye düşünüyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 16.03.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 12:43
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DALAK NE İŞE YARAR? DALAK GÖREVİ VE VÜCUDA FAYDASI NEDİR?

Dalak, tüm omurgalı canlılarda yer alan bir organdır. Dalağın pek çok görevi olmasına rağmen pek çok insan dalak ne işe yarar diye merak eder. Peki, koştuğunda şişen bir organ olmasıyla tanınan dalak vücutta hangi görevi görür? Yazımızın devamında dalak görevi ve vücuda faydası nedir, dalak olmazsa ne olur gibi soruların yanıtları sizi bekliyor.

Dalak Nedir?

Bağışıklık sistemi organlarından biri olan dalak, omurgalı canlılarda yer alır ve karın bölgesinde bulunur. Yapısı ve görüntüsü ile bir süngere oldukça benzer. Sağlıklı bir dalak, mor rengindedir. Vücudumuzda yer alan lenf sisteminin bir parçası olarak da bilinir.

Dalak Ne İşe Yarar?

Kırmızı kan hücreleri ve bağışıklık sistemi açısından önemli olan dalak; kırmızı kan hücrelerini filtreleyerek vücudu enfeksiyona karşı korur. Ayrıca beyaz kan hücrelerini depolayarak içerisinde bulunan yabancı maddeleri süzer.

Dalağın Görevleri Nelerdir?

Dalak organının bilinen pek çok görevi bulunuyor. Bu görevleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • Anormal kan hücrelerinin kan dolaşımına karışmasını engeller.

  • Beyaz kan hücrelerini depolayarak, yabancı maddeleri ayrıştırır.
  • Kırmızı kan hücrelerinin yapımında görev alır.
  • Yaşlanan alyuvarlar, dalak hücreleri tarafından alınarak parçalara ayrılır.
  • Kanı filtreler.
  • Antikorların oluşmasına katkı sağlar.
  • Trombositleri ve kan hücrelerini korumakla görevlidir.
  • Vücudu enfeksiyonlara karşı koruyarak, bağışıklık sistemine katkı sağlar.

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