Dalak Ne İşe Yarar? Dalak Görevi ve Vücuda Faydası Nedir?

Dalak, tüm omurgalı canlılarda yer alan bir organdır. Dalağın pek çok görevi olmasına rağmen pek çok insan dalak ne işe yarar diye merak eder. Peki, koştuğunda şişen bir organ olmasıyla tanınan dalak vücutta hangi görevi görür? Yazımızın devamında dalak görevi ve vücuda faydası nedir, dalak olmazsa ne olur gibi soruların yanıtları sizi bekliyor.

Dalak Nedir?

Bağışıklık sistemi organlarından biri olan dalak, omurgalı canlılarda yer alır ve karın bölgesinde bulunur. Yapısı ve görüntüsü ile bir süngere oldukça benzer. Sağlıklı bir dalak, mor rengindedir. Vücudumuzda yer alan lenf sisteminin bir parçası olarak da bilinir.

Dalak Ne İşe Yarar?

Kırmızı kan hücreleri ve bağışıklık sistemi açısından önemli olan dalak; kırmızı kan hücrelerini filtreleyerek vücudu enfeksiyona karşı korur. Ayrıca beyaz kan hücrelerini depolayarak içerisinde bulunan yabancı maddeleri süzer.

Dalağın Görevleri Nelerdir?

Dalak organının bilinen pek çok görevi bulunuyor. Bu görevleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: