Damarlarda yenileyici etki sağlıyor! İnmeye karşı koruyucu o besin...

Artçı inmelerden korunmanın yollarına dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Dr. Emre Çevik, “Artçı inmelerden korunmanın anahtarının, birincil inme risk faktörlerini yönetmek ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmektir. Dengeli bir diyet benimseyin. Bol miktarda meyve, sebze, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar tüketin. Tuz ve doymuş yağ alımınızı sınırlayın” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 02.05.2024 11:35 PAYLAŞ ABONE OL

Nöroloji Uzmanı Dr. Emre Çevik, artçı inmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Artçı inmelerin ne olduğundan bahseden Uzm. Dr. Çevik, "Artçı inmeler, birincil inme (felç) sonrasında meydana gelen, genellikle daha hafif semptomlarla karakterize olan ve tekrarlayan inme ataklarıdır. Birincil inme, beynin bir bölgesine kan akışının ani bir şekilde kesilmesi veya beynin bir bölgesindeki kanama nedeniyle oluşabilir. Artçı inmeler, bu ana inme olayının ardından günler, haftalar veya aylar sonra ortaya çıkabilir" diye konuştu.





"KONUŞMA ZORLUĞU VE GEÇİCİ GÖRME KAYBI GÖRÜLEBİLİR"

Artçı inmelerin belirtilerinin, birincil inmenin belirtileriyle benzer olabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Emre Çevik, "Artçı inme belirtileri birincil inme belirtileri ile benzer olabilmekle birlikte daha hafif de olabilirler. Örneğin, hafif bir zayıflık, dengesizlik, konuşma zorluğu veya geçici görme problemleri gibi belirtiler olabilir. Bazı durumlarda artçı inmeler hiç belirti göstermeyebilir ve sadece beyin görüntüleme teknikleriyle tespit edilebilir. Artçı inmelerin tedavisi, temelde birincil inmenin tedavisine benzer olabilir. Tedavi genellikle kan pıhtılarını önlemeye veya kan dolaşımını iyileştirmeye yöneliktir. Bu tedaviler arasında kan inceltici ilaçlar, tansiyon kontrolü, kolesterol düşürücü ilaçlar ve yaşam tarzı değişiklikleri (sigara bırakma, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz) bulunabilir" ifadelerine yer verdi.