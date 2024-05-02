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Damarlarda yenileyici etki sağlıyor! İnmeye karşı koruyucu o besin...

Artçı inmelerden korunmanın yollarına dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Dr. Emre Çevik, “Artçı inmelerden korunmanın anahtarının, birincil inme risk faktörlerini yönetmek ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmektir. Dengeli bir diyet benimseyin. Bol miktarda meyve, sebze, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar tüketin. Tuz ve doymuş yağ alımınızı sınırlayın” dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 02.05.2024 11:35
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Damarlarda yenileyici etki sağlıyor! İnmeye karşı koruyucu o besin...

Nöroloji Uzmanı Dr. Emre Çevik, artçı inmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Artçı inmelerin ne olduğundan bahseden Uzm. Dr. Çevik, "Artçı inmeler, birincil inme (felç) sonrasında meydana gelen, genellikle daha hafif semptomlarla karakterize olan ve tekrarlayan inme ataklarıdır. Birincil inme, beynin bir bölgesine kan akışının ani bir şekilde kesilmesi veya beynin bir bölgesindeki kanama nedeniyle oluşabilir. Artçı inmeler, bu ana inme olayının ardından günler, haftalar veya aylar sonra ortaya çıkabilir" diye konuştu.



"KONUŞMA ZORLUĞU VE GEÇİCİ GÖRME KAYBI GÖRÜLEBİLİR"
Artçı inmelerin belirtilerinin, birincil inmenin belirtileriyle benzer olabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Emre Çevik, "Artçı inme belirtileri birincil inme belirtileri ile benzer olabilmekle birlikte daha hafif de olabilirler. Örneğin, hafif bir zayıflık, dengesizlik, konuşma zorluğu veya geçici görme problemleri gibi belirtiler olabilir. Bazı durumlarda artçı inmeler hiç belirti göstermeyebilir ve sadece beyin görüntüleme teknikleriyle tespit edilebilir. Artçı inmelerin tedavisi, temelde birincil inmenin tedavisine benzer olabilir. Tedavi genellikle kan pıhtılarını önlemeye veya kan dolaşımını iyileştirmeye yöneliktir. Bu tedaviler arasında kan inceltici ilaçlar, tansiyon kontrolü, kolesterol düşürücü ilaçlar ve yaşam tarzı değişiklikleri (sigara bırakma, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz) bulunabilir" ifadelerine yer verdi.



"SAĞLIKLI BİR YAŞAM TARZI BENİMSENMELİ"
Artçı inmelerden korunmanın anahtarının, birincil inme risk faktörlerini yönetmek ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Emre Çevik, şu önerilerde bulundu:

  • "Düzenli doktor kontrolleri: Kan basıncı, kolesterol seviyeleri, kan şekeri düzeyleri gibi inme risk faktörlerini düzenli olarak kontrol ettirin. Bu kontroller, potansiyel sağlık sorunlarını erken tespit etmeye yardımcı olabilir.
  • Sağlıklı beslenme: Dengeli bir diyet benimseyin. Bol miktarda meyve, sebze, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar tüketin. Tuz ve doymuş yağ alımınızı sınırlayın.
  • Fiziksel aktivite: Düzenli egzersiz yapın. Haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik egzersiz veya haftada en az 75 dakika yüksek şiddetli aerobik egzersiz yapmak, kalp sağlığınızı korumaya ve inme riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
  • Sigara içmeyin: Sigara içmek, inme riskini artırır. Eğer sigara içiyorsanız, bırakmak için destek alın.
  • Sağlıklı kiloyu koruyun: Sağlıklı bir vücut ağırlığını koruyun. Obezite, inme riskini artırabilir.
  • Stres yönetimi: Stresinizi etkili bir şekilde yönetin. Stres, kan basıncını yükseltebilir ve inme riskini artırabilir. Meditasyon, yoga, derin nefes egzersizleri gibi stres azaltma tekniklerini deneyin.
  • Doktorunuzun önerilerini takip edin: Eğer birincil inme geçirdiyseniz veya inme riski yüksek biriyseniz, doktorunuzun önerdiği ilaçları ve yaşam tarzı değişikliklerini düzenli olarak uygulayın."

Uzm. Dr. Çevik, "Bu önlemler, artçı inmelerden korunmanıza yardımcı olabilir. Ancak her kişinin durumu farklı olduğu için doktorunuza danışarak sizin için en uygun koruyucu önlemleri belirlemeniz önemlidir" ifadelerini kullandı.

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