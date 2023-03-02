Daralma hissine dikkat! Bu belirtiler de eşlik ediyorsa kalp krizi olabilir...

Yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede sadece fizyolojik değil, psikolojik olarak da sağlık sorunları ortaya çıktı. Depremin özellikle kalp sağlığı üzerindeki etkilerine değinen Prof. Dr. Özlem Esen, daralma hissinin hangi noktada kalp krizi hangi noktada panik atak olduğunu detaylıca anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 02.03.2023 09:48 PAYLAŞ ABONE OL

Prof. Dr. Özlem Esen, deprem sonrası süreçte kalp hastalarının ilaç devamlılığının ve takibinin çok önemli olduğunu vurguladı. Esen, Japonya'daki verilere göre ani kalp ölümlerinde bir artış söz konu olduğunu hatırlattı ve yaşanılan süreçte de hasta spektrumunda değişimin başladığına işaret etti. Toplum olarak ekran başına kitlendiğimizi belirterek, yaşanan kaygı, uykusuzluk ve stresin sonuçlarının görülmeye başlandığını söyleyen Dr. Özlem Esen, "Kaygı ve endişe sonucu yaşanan sıkıntılar, panik atak, gerçek kalp ve damar sıkıntıları ile karışmaya başladı. Şikayetler gerçek kalp damar sıkıntısı mı panik atak mı? Bunun sağlık ekipleri tarafından iyi tetkik edilerek ayırt edilebilmesi çok önemli. Kalp hastaları için endişe verici bir zemin oluşturuyor" dedi.



Kalp hastaları ne yapacak, nasıl ayırt edecekler

Kalp damar sıkıntısı ve panik atağın ayırt edilmesi hususunda dikkat çekici bilgiler veren Özlem Esen, "Hastanın tansiyonu 16'ya 9 değerinin üstünde ve göğüste sıkışma, daralma hissediyorsa dikkatli olmalı. Uykuya daldıktan 1-2 saat sonra göğüs ortasında daralma hissediliyor ve pencere açma isteği duyuluyorsa bu kalp krizi belirtisi olabilir. Bu durumda nabız kontrol edilmeli. Eğer 15-20 dakikadan uzun süre 120-130 üstünde atıyorsa bu durum psikoloji deyip geçiştirilmemeli. Artık yaygın olarak kullanılan akıllı saatler bu konuda yardımcı olabilir" diyerek uyarılarda bulundu. Zaman zaman mide şikayetleri ile de karıştırıldığını belirten Esen, eğer anti-asit tedaviye rağmen bir rahatlama olmuyorsa, rahatsızlık devam ediyorsa mutlaka bir doktora danışılması gerektiğinin altını çizdi.