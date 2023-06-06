Spor alanında her egzersizin kendine has belli başlı hareketleri ve kuralları vardır. Deadlift, daha çok güç sporları alanında karşımıza çıkan bir egzersiz çeşididir. Powerlifting ismiyle tabir edilen güç sporunun egzersizleri arasında yer almaktadır. Bu yazımızda sizler için deadlift nereyi çalıştırır, deadlift hangi kasları çalıştırır, nereleri güçlendirir gibi soruların cevaplarına yer verdik.

Deadlift Nereyi Çalıştırır?

Güç sporları arasında bulunan deadlift egzersizi, günümüzde pek çok kişi tarafından tercih edilen bir egzersiz türüdür. Güç ve kuvvetin ön planda olduğu bu egzersiz, dumbell gibi ağırlık parçalarını yerden kaldırma hareketi olarak da tanımlanmaktadır. Bu tür egzersizlere ilgi duyan birçok kişi deadlift hangi kasları çalıştırır diye merak etmektedir. Bu egzersiz aynı anda vücutta bulunan çok sayıda kası hem çalıştırmakta hem de kuvvetlendirmektedir. Ancak her spor hareketinde olduğu gibi bu tür vücut geliştirmeye yönelik hareketlerin de doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. Yanlış yapılan bir hareket ciddi sakatlanmalara ve yaralanmalara neden olabilmektedir. Deadlift egzersizi ile alakalı en sık karşılaşılan sorulardan biri yağları eritir mi sorusudur. Bu egzersiz birçok kasın aynı anda çalışmasını sağlamaktadır. Bu yüzden kısa sürede çok fazla kalori yakılmaktadır.

Deadlift Hangi Kasları Güçlendirir?

Vücut geliştirme denildiğinde ilk akla gelen sporlardan biri powerlifting güç sporudur. Bu güç sporu toplam üç farklı hareketten meydana gelmektedir. Bu hareketlerden biri de deadlift hareketidir. Bu hareket vücudun hem alt hem de üst bölgesinde yer alan birçok kası çalıştırmada çok etkilidir. Bu bağlamda kas yapmayı hedefleyen birçok kişinin aklına deadlift kas yapar mı sorusu gelmektedir. Bu egzersiz kalça başta olmak üzere; sırt, karın, bel, boyun, kalf, arka bacak ve kol kasları üzerinde fazlasıyla etkilidir. Özellikle kas kütlesi azalan kişilerin tercih ettiği egzersizlerden biridir. Kas sistemi üzerinde etkili olmakla birlikte kilo vermek isteyenlerin de sıklıkla başvurduğu egzersizler arasında yer almaktadır. Bu egzersiz hem vücudun daha dayanıklı olmasını sağlamakta hem de vücudu her daim formda tutmaktadır.