Demans Ne Demek? Tıpta ve Psikolojide Demans Nedir, Alzheimer İle Aynı Şey Mi, Evreleri ve Belirtileri Neler?

Demans nedir sorusuna cevap aranırken Demans hastalığı nedir neden olur sorusunun cevabına da ulaşılacaktır. Psikolojide Demans ne demek? Demans, günümüzde sıkça duyulan zihinsel yetenek bozukluğu rahatsızlıklarından biridir. Demans belirtileri ve evreleri bu nedenle bilinmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Toplumda farkındalık oluşturmak için yapılan çok sayıda araştırma ile de karşılaşabilirsiniz. Alzheimer ve demans aynı şey mi sorusun cevabı yazımızın devamında.

Demans Nedir?

Demans esasında tek bir hastalık adı değildir. Bellek bozuklukların genel olarak ifade edilme şeklidir. Bu hastalık, hafıza ve düşünme yeteneğinde zayıflama, dikkat ve karar almada zorlanma, konuşma merkezinin hasar görmesine neden olur. Bu hastalıklar doğal olarak beyinde bir takım sorunlar yaratır.

Demans ve Alzheimer hastalıkları birbirine karıştırılan rahatsızlıklardır. Esasında iki hastalık arasında ciddi farklılıklar vardır. Demans hastalığının kesin bir tedavisi yokken Alzheimer hastalığının tedavisi mümkündür.

Alzheimer ve Demans Aynı Şey Mi?

Alzheimer ile demans aynı şey değildir. Sadece Alzheimer hastalığında demans belirtileri sıklıkla görülür. Hatta Alzheimer hastalığında tüm demans belirtilerinin % 60'ı görülür. Alzheimerda görülen bir kısım etkiler kişinin günlük hayatını zorlaştıracak hafıza sorunlarına neden olur. Diğer fonksiyonların etkilenmesi ise hastalığın ilerleyen safhalarında ortaya çıkar. Alzheimer hastası kişiler ilk etapta en yakın çevresindeki insanları dahi tanımamaya başlar. Sonraki aşamada ise basit el aletlerini bile kullanamama durumu ortaya çıkar. Demans hastalığında ise durum biraz farklıdır.

Demans hastalığında hafıza korunur. Fakat kişi hafızadan aldığı bilgiler ile kendini ifade etmekte zorlanır. Bu durum gündelik hayatı olumsuz etkileyeceği için kişi içine kapanmaya başlar. Çeşitli duygu sorunları nedeniyle psikolojik problemler ortaya çıkar.

Alzheimer ile demans hastalığının birbirinden ayırt edilmesi için bir kısım nöropsikolojik testler uygulanmalıdır. Hastanın bilişsel fonksiyonlarının ayrıntılı şekilde incelenmesi ile hangi hastalığın olduğuna yönelik gerekli teşhis konulabilir. Demans hastalığının Alzheimer ile benzer olan özelliği iki hastalığın da genellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkmasıdır.

Demans Belirtileri

Demans kişiden kişiye farklı belirtiler gösterebilir. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde belirtiler birbirine benzerdir. Genel anlamda demans hastalığının belirtileri aşağıdaki gibidir.

Bellek bozuklukları

Konuşma sorunları

Dikkat dağınıklığı

Herhangi bir konuda karar vermede güçlük çekme

Görme sorunlarının baş göstermesi

Demans hastalığının çok büyük bir kısmı ilerleyicidir. Bu nedenle hastanın şikâyetleri sürekli artar. Mümkün olduğu kadar belirtiler başlangıç aşamasında iken hekim kontrolüne gitmek uygun olacaktır. Bu sayede hastalığın ilerlemesine yönelik gerekli tedbirler alınabilir.