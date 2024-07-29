Demans riskini 5 kat artırıyor! İşitme kaybını görmezden gelmeyin...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporlarına göre, dünya nüfusunun yüzde 5'inden fazlası, yani yaklaşık 466 milyon kişi işitme kaybı ile mücadele ediyor. Bu hastaların yaklaşık 432 milyonunu yetişkinler oluşturuyor. Dünyada işitme sorunlarının en yoğun karşılaşılan sağlık problemlerinden biri olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Serpil Çapar, uluslararası kuruluşların tahminlerine göre 2050 yılında 2 buçuk milyar insanın işitme kaybı sorunu yaşayacağını belirtti.



İşitme kaybından etkilenen en büyük kesimin 65 yaş üstü grup olduğuna dikkat çeken Dr. Serpil Çapar, "İnsan ömrünün uzaması ve yaş ortalamasının artmasıyla işitme kaybından etkilenme oranının da artmasını bekliyoruz. İşitme kaybı tek başına bir sorun olarak kalmayacak, farklı sağlık problemlerine de sebep olacak. Verilere göre, 65 yaş ve üstündeki insanların üçte ikisinde presbiakuzi adını verdiğimiz işitme kaybı yaşanır. İşitme kaybı yaşayan insanlarda, uzun vadede, konuşmayı ayırt etme problemleri, sosyal izolasyon, depresyon ve bilişsel gerileme gibi olumsuzluklar da gelişir" dedi.



İŞİTME KAYBI VE DEMANS

Yaşanan sorunların ilerlemesiyle işitme kaybı ve beraberinde gelişen bilişsel bozukluk olan kişilerde daha sonraki aşamada, kelime bulma problemleri, tekrarlama, konuşma başlatma ve sürdürme sorunları yaşandığına değinen Dr. Serpil Çapar, sürecin demansa evrilebileceğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"İşitme kaybı ile bilişsel bozukluk arasındaki ilişki birçok çalışmanın konusu olmuş ve hafif veya orta dereceli işitme kayıplarının bile sözel bellekte zayıf performansla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Yapılan epidemiyolojik çalışmalar işitme kaybının bilişsel bozulma ile ilişkili olduğunu, yeni başlayan demans ile ilişkilendirilebileceğini gösteriyor."



İLERİ DERECE İŞİTME KAYBI DEMANS RİSKİNİ 5 KAT ARTIRIYOR

İşitme kaybı yaşayan insanların bazen bu durumu görmezden geldiklerini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Serpil Çapar, tedavinin ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yaparak , "İşitme kaybı tedavilerinin demans riskini önemli ölçüde azalttığını gösteren çalışmalar bulunuyor. İşitme kaybı rehabilitasyonu ile demans riskininin uzun vadede yüzde 19 oranında azaltılabileceğine dair araştırmalar var. Hafif derecede işitme kaybında 2 kat, orta derecede işitme kaybında 3 kat, ileri derecede işitme kaybında ise demans riskinin 5 kat arttığı yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur" dedi.



İŞİTME CİHAZI KULLANIMI ÖNEMLİ

Dr. Öğr. Üyesi Çapar, "İşitme cihazı kullanımıyla kişilerin daha iyi duyabilmeleri durumunda, bilişsel düşüşü yavaşlamaktadır. Yapılan çalışmalarda, uzun süreli işitme cihazı kullanımının, hafıza becerilerindeki azalmanın daha az olduğu gösterilmiştir" şeklinde konuştu.