Demir Eksikliği Belirtileri - Demir Eksikliğinin Belirtileri Nelerdir, Nasıl Anlaşılır?

Demir eksikliği belirtileri kişinin bazı şikayetleri sonucunda aklına gelen ve araştırmak istediği konuların başında gelmektedir. Demir eksikliği nasıl anlaşılır konusunda yanıt ararken güvenilir kaynaklara danışmak ve belirtileri doğru analiz etmek çok önemlidir. Peki ya yetişkinlerde demir eksikliği nelere yol açar? İçeriğimizde demir eksikliği konusunda bilgiler verirken cevapların anlaşılır bil dilde olmasına gayret gösterdik.

Demir Eksikliği Belirtileri

Demir eksikliğini ilk etaplarda fark etmek pek kolay olmayacaktır çünkü vücut genel olarak eksiklikleri kapatmak ve hayata devam etmek üzerine bir savunma sistemi üzerine inşa edilmiştir. Bu nedenle demir eksikliği yaşayan bir kişinin vücudu otomatik olarak demir eksikliğini kompanse edecek ve kansızlık belirtilerini ortadan bir şekilde kaldıracaktır fakat yine de bu aşamalarda vücut demir eksikliğini bir şekilde ele verir ve bu belirtilerden demir eksikliği tanısını erken dönemde de koymak mümkündür.

Kırılgan saç ve tırnak yapısı

Kuru cilt

Ağzın köşe noktalarında çatlaklar meydana gelmesi

Dilde yanma hissi

Ağız mukozasında aşırı hassasiyet

Demir eksikliği tespit edilemez ve önüne geçilemezse kansızlık ortaya çıkacak ve yukarıdaki belirtilere başka maddeler de eklenecektir. Demir eksikliğinde en fazla rastlanılan durumlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

Kişide halsizlik hissi

Kişinin kendini devamlı yorgun hissetmesi

Konsantrasyonda zorluk

İlgi eksikliği

Fiziksel aktiviteler esnasında kişinin çok zorlanması ve nefes nefese kalması

Baş dönmesi

Göz kararması

Şiddetli baş ağrısı

Aşırı üşüme

Dilin şişmesi

Depresyon hissi

Ciltte solma

Uykuya dalmada güçlük

Kulak çınlamaları

Eller ve ayaklarda sürekli bir uyuşma hali

Demir Eksikliği Nedenleri

Demir eksikliğinin belirtileri hakkında okumadan önce vücutta demir ihtiyacının hangi dönemlerde ve ne şekilde arttığını bilmekte fayda vardır. Örnek olarak kişinin aldığı demir miktarı aslında normal bir insana göre yeterlidir fakat içinde bulunduğu dönem ve şartlar dolayısıyla alınan demir miktarı ihtiyacı karşılamayabilir ve bir demir eksikliği belirtisine yol açabilir.

Kadınlarda gebelik dönemlerinde, emzirme ve doğum yapma dönemlerinde demir ihtiyacı oldukça artmaktadır. Aynı zamanda her insanın büyüme çağında ve ergenlik döneminde normal zamanda olduğundan daha fazla demire ihtiyacı olur.

Yetersiz beslenme ve demir içeriği yoğun olan besinleri tüketmeme veya tüketememe durumları insanlarda demir eksikliğinin oluşmasındaki başlıca nedenler olarak sıralanabilir. Peki sadece bunlar mı? hayır. Demir eksikliğinin aşağıda belirtildiği gibi başka nedenleri de vardır ve demir eksikliği olan bir kişinin özellikle bu durumlara dikkat etmesi gerekmektedir.

Adet kanamalarının normalde olduğundan daha şiddetli gerçekleşmesi

Aşırı hareket veya egzersiz sonucunda idrar ve ter yoluyla vücuttaki demirin azalması

Mide ülseri gibi hastalıklar, hemoroid ve kaza gibi sebepler dolayısıyla aşırı derecede kan kaybının olması ve demirin bu yolla vücuttan atılıyor olması.

Yukarıdakiler ek olarak aşağıda belirtilen maddeler de yine aynı şekilde demir eksikliğine yol açan bazı haller arasındadır.

Mide asit salgısının yeterli miktarda olmaması.

Mide veya onikiparmak bağırsağında ülserlerin oluşması

Midenin ya da bağırsağın belli bir yerinin operasyon ile alınmış olması

Vücuda gelen demirin, çölyak türü hastalıklar sebebiyle bağırsaklar tarafından gereken düzeyde emiliminin yapılamaması

Çay, kola, kahve ve türevi kafein içeren sıvıların yemeklerle tüketilip demir emilimini engellemesi

Kalıtsal eksiklik

Emilimi bozmakta olan ilaçların kullanılması

Demir Eksikliği Nasıl Önlenir?

Demir eksikliğine nelerin yol açtığını öğrenmek ve demir eksikliğinin belirtilerini bilmek oldukça önemlidir fakat demir eksikliğinin nasıl önleneceğini bilmek de kişiler için son derece faydalı olacaktır. Demir eksikliğinin nasıl önlenebileceği aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.