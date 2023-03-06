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Demir Eksikliği Belirtileri - Demir Eksikliğinin Belirtileri Nelerdir, Nasıl Anlaşılır?

Demir eksikliği belirtileri en fazla düşünülen konulardandır. İnsanlar gündelik yaşamda yoğunluk sebebiyle öğünlerine gereken özeni gösteremeyebiliyor veya yanlış hareketler sonucunda gereken demiri alamayabiliyorlar. Bunun sonucunda demir eksikliğim olduğunu nasıl anlarım? Şeklinde bir merak oluşuyor ve cevabı araştırılıyor. Yetişkinlerde demir eksikliği nelere yol açar? Sorusunu alanında uzman doktorların görüşlerinden yararlanarak cevapladık.

Giriş Tarihi: 06.03.2023 12:58 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 12:58
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DEMİR EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ - DEMİR EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR, NASIL ANLAŞILIR?

Demir eksikliği belirtileri kişinin bazı şikayetleri sonucunda aklına gelen ve araştırmak istediği konuların başında gelmektedir. Demir eksikliği nasıl anlaşılır konusunda yanıt ararken güvenilir kaynaklara danışmak ve belirtileri doğru analiz etmek çok önemlidir. Peki ya yetişkinlerde demir eksikliği nelere yol açar? İçeriğimizde demir eksikliği konusunda bilgiler verirken cevapların anlaşılır bil dilde olmasına gayret gösterdik.

Demir Eksikliği Belirtileri

Demir eksikliğini ilk etaplarda fark etmek pek kolay olmayacaktır çünkü vücut genel olarak eksiklikleri kapatmak ve hayata devam etmek üzerine bir savunma sistemi üzerine inşa edilmiştir. Bu nedenle demir eksikliği yaşayan bir kişinin vücudu otomatik olarak demir eksikliğini kompanse edecek ve kansızlık belirtilerini ortadan bir şekilde kaldıracaktır fakat yine de bu aşamalarda vücut demir eksikliğini bir şekilde ele verir ve bu belirtilerden demir eksikliği tanısını erken dönemde de koymak mümkündür.

  • Kırılgan saç ve tırnak yapısı
  • Kuru cilt
  • Ağzın köşe noktalarında çatlaklar meydana gelmesi
  • Dilde yanma hissi
  • Ağız mukozasında aşırı hassasiyet

Demir eksikliği tespit edilemez ve önüne geçilemezse kansızlık ortaya çıkacak ve yukarıdaki belirtilere başka maddeler de eklenecektir. Demir eksikliğinde en fazla rastlanılan durumlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

  • Kişide halsizlik hissi
  • Kişinin kendini devamlı yorgun hissetmesi
  • Konsantrasyonda zorluk
  • İlgi eksikliği
  • Fiziksel aktiviteler esnasında kişinin çok zorlanması ve nefes nefese kalması
  • Baş dönmesi
  • Göz kararması
  • Şiddetli baş ağrısı
  • Aşırı üşüme
  • Dilin şişmesi
  • Depresyon hissi
  • Ciltte solma
  • Uykuya dalmada güçlük
  • Kulak çınlamaları
  • Eller ve ayaklarda sürekli bir uyuşma hali

Demir Eksikliği Nedenleri

Demir eksikliğinin belirtileri hakkında okumadan önce vücutta demir ihtiyacının hangi dönemlerde ve ne şekilde arttığını bilmekte fayda vardır. Örnek olarak kişinin aldığı demir miktarı aslında normal bir insana göre yeterlidir fakat içinde bulunduğu dönem ve şartlar dolayısıyla alınan demir miktarı ihtiyacı karşılamayabilir ve bir demir eksikliği belirtisine yol açabilir.

Kadınlarda gebelik dönemlerinde, emzirme ve doğum yapma dönemlerinde demir ihtiyacı oldukça artmaktadır. Aynı zamanda her insanın büyüme çağında ve ergenlik döneminde normal zamanda olduğundan daha fazla demire ihtiyacı olur.

Yetersiz beslenme ve demir içeriği yoğun olan besinleri tüketmeme veya tüketememe durumları insanlarda demir eksikliğinin oluşmasındaki başlıca nedenler olarak sıralanabilir. Peki sadece bunlar mı? hayır. Demir eksikliğinin aşağıda belirtildiği gibi başka nedenleri de vardır ve demir eksikliği olan bir kişinin özellikle bu durumlara dikkat etmesi gerekmektedir.

  • Adet kanamalarının normalde olduğundan daha şiddetli gerçekleşmesi
  • Aşırı hareket veya egzersiz sonucunda idrar ve ter yoluyla vücuttaki demirin azalması
  • Mide ülseri gibi hastalıklar, hemoroid ve kaza gibi sebepler dolayısıyla aşırı derecede kan kaybının olması ve demirin bu yolla vücuttan atılıyor olması.

Yukarıdakiler ek olarak aşağıda belirtilen maddeler de yine aynı şekilde demir eksikliğine yol açan bazı haller arasındadır.

  • Mide asit salgısının yeterli miktarda olmaması.
  • Mide veya onikiparmak bağırsağında ülserlerin oluşması
  • Midenin ya da bağırsağın belli bir yerinin operasyon ile alınmış olması
  • Vücuda gelen demirin, çölyak türü hastalıklar sebebiyle bağırsaklar tarafından gereken düzeyde emiliminin yapılamaması
  • Çay, kola, kahve ve türevi kafein içeren sıvıların yemeklerle tüketilip demir emilimini engellemesi
  • Kalıtsal eksiklik
  • Emilimi bozmakta olan ilaçların kullanılması

Demir Eksikliği Nasıl Önlenir?

Demir eksikliğine nelerin yol açtığını öğrenmek ve demir eksikliğinin belirtilerini bilmek oldukça önemlidir fakat demir eksikliğinin nasıl önleneceğini bilmek de kişiler için son derece faydalı olacaktır. Demir eksikliğinin nasıl önlenebileceği aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

  • Demir oranı yüksek yiyecekler tüketmek
  • Bu besinlerle birlikte portakal suyu, turşu, limonata gibi yemekleri bir arada tüketip demir emilimini kolaylaştırmak.
  • Demir emilimini eksilten maddeleri tüketmekten kaçınarak olası bir demir eksikliğini önlemek.

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