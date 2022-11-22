Demir eksikliğiyle mücadelenin en iyi yöntemi: İşte kansızlığın asıl çaresi...

Demir eksikliği, tüm dünyada en yaygın sorunlardan biri. Genellikle yeterince önemsenmeye bu durum, ilerleyen dönemlerde daha ciddi hastalıklara zemin hazırlayabilir, yaşam kalitesini büyük oranda düşürebilir. Diyetisyen Rıdvan Aslan ise bu konuda önemli bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 22.11.2022 08:33 PAYLAŞ ABONE OL

Demir eksikliğine bağlı kansızlık hem ülkemizde hem de dünyada çok sık görülen bir anemi türüdür. Demir minerali dokulara oksijen taşınmasını sağlar ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olur. Demir eksikliğinde yorgunluk, sinirlilik, solgun cilt, konsantrasyon bozukluğu, tırnaklarda kırılmalar, nefes darlığı, baş dönmesi, yiyecek olmayan toprak veya buz gibi nesnelerin yeme isteği görülmektedir.

Demir takviyesi nedir, demir takviyesi alırken nelere dikkat edilmelidir, demir hapı kilo yapar mı, demir takviyesi kimlere verilir, hangi durumlarda kullanılmamalıdır? Demir eksikliği tedavisinde demir takviyeleri ve demirden zengin beslenme önerilmektedir. Özellikle gebeler, emziren anneler, ergenler ve büyüme dönemindeki çocuklarda demir eksikliği daha sık görülür. Doktor muayenesi, kan tahlili sonuçları ve detaylı muayene ile kişiye demir eksikliği teşhisi uzman tarafından konulur. Tedavi sırasında demir takviyelerinin dozu ve kullanım süresi kişiden kişiye değişmektedir. Yapılan kan tahlili sonuçlarına göre uzman tarafından verilen takviye düzenli olarak istenilen süre boyunca kullanılmalıdır.