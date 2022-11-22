Demir eksikliğiyle mücadelenin en iyi yöntemi: İşte kansızlığın asıl çaresi...

Demir eksikliğine bağlı kansızlık hem ülkemizde hem de dünyada çok sık görülen bir anemi türüdür. Demir minerali dokulara oksijen taşınmasını sağlar ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olur. Demir eksikliğinde yorgunluk, sinirlilik, solgun cilt, konsantrasyon bozukluğu, tırnaklarda kırılmalar, nefes darlığı, baş dönmesi, yiyecek olmayan toprak veya buz gibi nesnelerin yeme isteği görülmektedir.
Demir takviyesi nedir, demir takviyesi alırken nelere dikkat edilmelidir, demir hapı kilo yapar mı, demir takviyesi kimlere verilir, hangi durumlarda kullanılmamalıdır?
Demir eksikliği tedavisinde demir takviyeleri ve demirden zengin beslenme önerilmektedir. Özellikle gebeler, emziren anneler, ergenler ve büyüme dönemindeki çocuklarda demir eksikliği daha sık görülür. Doktor muayenesi, kan tahlili sonuçları ve detaylı muayene ile kişiye demir eksikliği teşhisi uzman tarafından konulur. Tedavi sırasında demir takviyelerinin dozu ve kullanım süresi kişiden kişiye değişmektedir. Yapılan kan tahlili sonuçlarına göre uzman tarafından verilen takviye düzenli olarak istenilen süre boyunca kullanılmalıdır.
Demir eksikliğine sahip bireyler beslenmelerinde kırmızı et, tavuk, balık, baklagiller, kabak çekirdeği, koyu yapraklı sebzeler, kuru üzüm gibi demirden zengin besinlere yer vermelidir. Eğer demir seviyesi ileri düzeyde düşükse damar yolu ile kan takviyesine uzman tarafından başvurulur. Demir takviyesi aç karnına alınmalıdır. Eğer aç karnına almakta zorlanıyorsanız öğünle alınması önerilebilmektedir. Takviyeler vücuttaki demir depolarının dolmasına yardımcı olur.
Demir emilimini C vitamini arttırdığından, demir hapları C vitamini kaynaklarıyla alınmalıdır. Kalsiyumdan zengin süt, peynir veya yoğurt gibi besinler demir ilaçlarıyla eş zamanlı alımı demirin emilimini azaltır. Ayrıca kafeinde demirin emilimini azaltacağından çay ve kahve tüketimi sınırlandırılmalıdır. Kalsiyum ve kafein içeriği yüksek besinler demir takviyesini aldıktan 2 saat sonra bu besinler tüketilmelidir. Çay çok açık ve limonlu bir şekilde içilmelidir.
Demir takviyeleri kilo aldırmaz. Fakat kabızlığa neden olabilmektedir. Bu yüzden kilo başına en az 30 ml su tüketilmeye özen gösterilmelidir. Lif içeriği yüksek olan tam tahıl kaynakları, baklagiller, karnabahar, havuç, brokoli, havuç, elma, yulaf gibi besinlere beslenmede yer verilmelidir.