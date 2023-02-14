Deprem bölgelerindeki enfeksiyon riskine karşı tüm önlemler alınıyor! Başta erken uyarı sistemi olmak üzere...

Deprem bölgesindeki salgın hastalıklar karşı alınan önlemleri anlatan Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Gökler:"İller ve ilçelerde şebeke suyuna yoğun klor verilmesine ilişkin 'süper klorlama' çalışmaları yapılıyor, insanların yoğun bulunduğu tüm noktalardan rutin olarak numeneler alınıyor" dedi. Gerekli olabilecek tetanos ve kuduz aşılarının da mevcut olduğunu söyleyen Doç. Dr. Gökler, hastalıklara karşı uygulanan erken uyarı sistemini de anlattı.

AA Giriş Tarihi: 14.02.2023 14:21 PAYLAŞ ABONE OL

Sağlık Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm bölgelerde enfeksiyon ve salgın riskine karşı suların yoğun şekilde klorlanması, şüpheli ishal vakalarında erken uyarı için düzenli numunelerin toplanması, çadır kentlere kuduz ve tetanos aşılarının dağıtılması gibi önlemler alıyor. Depremzedelerin ve bölgede bulunan kişilerin enfeksiyon ve salgın hastalık riskinden korunması için çalışma yürüten Bakanlık, depremden etkilenen illerde Halk Sağlığı Koordinasyon Merkezlerini kurdu. Ayrıca 80 bin 516 tetanos aşısı, 3 bin doz tetanos serumu ile kuduz aşıları bölgeye sevk edildi. Çalışmaları şu an Kahramanmaraş'tan koordine eden Bakanlık Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Enes Gökler, depremin ilk anından itibaren halk sağlığını korumaya dönük önlemlerin alındığını vurguladı.

- Şebeke sularına "süper klorlama" yapılıyor Gökler, 10 ilde öncelikle sulardan numunelerin alınması ve düzenli klorlamaya yönelik uygulamaların yürütüldüğünü belirterek, "Depremden etkilenen iller ve ilçelerde sular için kaynağından yoğun klor verilmesine ilişkin 'süper klorlama' çalışmaları yapılıyor. Kahmanmaraş'ta da şebekelerin verilmesiyle beraber bu klorlu suyun gitmesi sağlandı. Diğer illerde de aynı şekilde uygulamalar yapılıyor." bilgisini paylaştı. Tankerle su ulaştırılan yerlerde de birebir klorlama yapıldığını, suyun bu klorlamadan sonra kullanıma sunulduğunu aktaran Gökler, suyla ilgili düzenli numune ve analiz işlemlerinin yürütüldüğünü vurguladı. Gökler, bu açıdan tüm bölge için suyun kontrol altında olduğunu belirterek, "Suyla ilgili mikrobiyolojik ve kloruna baktığımız iki farklı örnek alıyoruz. Bu örnekler en çok çadır kentler, mahalle çeşmeleri, hastaneler gibi insanların yoğun bulunduğu tüm noktalardan rutin alınıyor ve izleniyor. Bu tüm illerimizde böyle." diye konuştu.