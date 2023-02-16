Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemeler! Kızılay listeyi güncelledi...

Görev alanı olan beslenme hizmetleri ve diğer insani yardım malzemelerinin dağıtımını sağlamak olan Kızılayın arasında çadır içi ve konteyner içi yardım malzemelerinin de ihtiyaçlar listesine eklediği açıklandı.

Kuru gıda malzemeleri ve tek kullanımlık mutfak malzemeleri

Afetlerde Beslenme Platformunu koordine eden Kızılayın sıcak yemek üretiminde ise kuru gıda malzemeleri ve dağıtımlarda gerekli köpük tabak, plastik çatal-kaşık setini de en çok ihtiyaç duyulan malzemeler olarak belirlediği aktarılan açıklamada, salça ve sıvı yağın da yemek yapımında en çok tüketilen malzemelerden olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Ulaşımı olmayan köylere helikopterlerle gıda kolisi ulaştıran ekipler, bağış yapmak isteyen vatandaşları ve firmaları da kuru bakliyat, baharat, konserve gıda, su ve süt almaya yönlendiriyor." ifadesine yer verildi.