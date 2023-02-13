Deprem çadırlarında yangın tehlikesi! Uzmanlar alınması gereken önlemleri anlattı...

- "Soba ve ateşli aletler sabitlenmeli"

Öğretim Görevlisi Abdurrahman İnce de özellikle deprem sırasındaki olası yangın risklerine dikkat içekti.

Depremde yangın tehlikesinin göz önünde bulundurulmasını ve bu riske karşı önlemler alınması gerektiğini vurgulayan İnce, şunları kaydetti:

"Soba ve benzeri ateşli aletler daha nitelikli sabitlenmelidir. Sanayi tesislerinde kullanılan yanma prosesleri deprem sarsıntısı ile otomatik durdurulacak şekilde sistem geliştirilmelidir. Deprem bölgesinde olası başlayabilecek çok sayıda yangın için itfaiyenin yetersiz kalacağı dikkate alınarak halkın kendisinin söndürebileceği imkanlar oluşturulmalıdır."