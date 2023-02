Deprem kaynaklı travmalar hakkında uzman uyarısı: "Duygularınızı paylaşın"

"AFETİ YAŞAYANLARDAKİ OLUMSUZ BELİRTİLER YAVAŞ YAVAŞ AZALACAKTIR"



Karaman afetten birincil olarak etkilenen kişilerin durumlarına ilişkin de bilgilendirmede bulunarak ilk dönemde olağan dışı duruma olağan tepkilerin verilebileceğini söyledi. Karaman, "Yüksek stres nedeniyle kişilerde her an tetikte olmak, şiddetli bir gerginlik, uykusuzluk görülebilir. Sanki her an yeniden yaşadığı olay olacakmış gibi, yer sallanıyor gibi, birisi biraz hızlı yürüse tedirgin olmak gibi belirtiler olabilir. Burada önemli olan şunu bilmek: Bu, şiddetli strese verilen bir tepkidir ve ruhsal hastalık olarak adlandırılmamalıdır. İlk yapılacak şey güvenli bir yere ulaşmak, güvenli bir yerin sağlanması.

Kalacak düzgün bir yer, yiyecek yemek, içecek su gibi temel ihtiyaçların öncelikle karşılanmış olması kişileri oldukça rahatlatır ve akut dönemde ilk bir hafta on gün gibi dönemde bu belirtiler yavaş yavaş azalarak sönümlenir; özellikle de güvenli bir yer ve sosyal destek sağlanabiliyorsa. Bu belirtiler uzun dönemde devam ederse, bir ay sonrasında da hâlâ devam ediyorsa kişi uykusuzsa, yemek yiyemiyorsa, şiddetli bir gerginlik yaşıyorsa, yeniden olayı tekrar yaşıyor gibi hissediyorsa ruh sağlığı uzmanlarına başvurulmasını öneriyoruz" şeklinde konuştu.