Deprem sonrası strese dikkat! Başta kalp hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkarıyor

Yakın zamanda ülkemizde peş peşe yaşanan iki büyük deprem bireylerde hem psikolojik hem de fizyolojik sorunlara neden olabiliyor. Yüksek stres yaşanan durumlarda daha fazla salgılanan kortizol, aynı zamanda stres hormonu olarak da biliniyor. Vücudun tehdit altındayken kendini koruması için salgıladığı bu hormonun aşırı salınımı ise aksine zararlı olabiliyor. Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgün İyigün, kortizol hormonu hakkında açıklamalarda bulundu.

DHA Giriş Tarihi: 24.02.2023 10:22 PAYLAŞ ABONE OL

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgün İyigün, kortizolün deprem gibi ani şoklarda stres hormonu seviyesini artırabileceğini dile getirdi. İyigün, kortizolün normalde kan basıncını koruduğunu belirterek, "Enfeksiyon gelişimini önler, antikor üretimini artırarak vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, kan şekeri seviyesini düzenler, uyku düzenini sağlar, su-tuz dengesini kontrol eder, yara iyileşmesine yardım eder ve iltihap oluşumunu önler. Fakat kişilerde ani şok yapabilecek deprem gibi durumlarda kortizol yüksek salınabilir. Bu durum yani kortizolün uzun süre yüksek seviyede bağışıklık sistemini zayıflatır ve çeşitli hastalıkları tetikleyebilir. Ani bir iltihaplanma durumunda kortizol yani stres hormonu salınımı ani tehlikelere karşı korur ancak deprem ve buna benzer durumlarda stres hormonu salınımı uzun sürerse bağışıklık sistemi zayıflar; vücut hastalıklara karşı savunmasız hale gelir" dedi.

"DEPREM KORKUSU KORTİZOLU YÜKSELTEBİLİR"



Özgün İyigün, "Son dönemde yaşanan depreme bağlı olarak da bununla ilgili konuşmalara, haberlere ve görüntülere maruz kalınmaması gerekir" diyerek, "Korku ve endişe stres hormonu salınımını artabilir. Bu nedenle deprem hakkında konuşulmalı ve deprem ile ilgili içeriği denetlenemeyen haberlere ve görüntülere maruz kalmaya engel olunmalıdır" ifadesini kullandı.